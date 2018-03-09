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Ypg'nin Kozmik Odasından Yabancı Teröristlerin Tüm Bilgileri Çıktı
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YPG'nin kozmik odasından yabancı teröristlerin tüm bilgileri çıktı

YPG'NİN KOZMİK ODASINDAN YABANCI TERÖRİSTLERİN TÜM BİLGİLERİ ÇIKTI

Afrin'de tünel içindeki sözde sorumlulara ait özel odadan çıkan flash bellekte, ABD'nin yetiştirdiği yabancı teröristlerin bilgileri çıktı.

Tarih : 09 Mart 2018, 10:50
Puan Ver : Ypg'nin Kozmik Odasından Yabancı Teröristlerin Tüm Bilgileri Çıktı(7/10)3

Afrin'de 9 şehidin verildiği Keltepe bölgesinde YPG'li teröristlerin sığınak olarak kullandığı tünel içindeki özel odada ele geçen 2 flash bellek, çoğu ABD'li olan yabancı teröristlerin örgüte verdiği desteği ortaya koydu.

YPG'DEKİ YABANCI TERÖRİSTLERİN BİLGİLERİ ÇIKTI

YPG saflarındaki 422 yabancı teröristin 29'unun öldürüldüğü belirlendi. Teröristlerin isimlerinin yanında keskin nişancı, silah eğitmeni, ABD özel birliğinde görev yapmış, ağır silah uzmanı gibi ifadelerin yazılı olduğu öğrenildi. 1 Mart'ta Racu beldesindeki Keltepe'de sisli ve yağmurlu havayı fırsat bilen teröristler, gizlendikleri tünellerden sızarak askerlere saldırmış, çıkan çatışmada 100'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilirken 9 asker şehit olmuştu. Keltepe bölgesinde arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren askerler, hain saldırının yapıldığı tünellerde arama yaparken sözde 'sorumlular' için oluşturulmuş özel bir odada çıkan 2 flaş bellekte başta ABD'liler olmak üzere YPG içinde bulunan yabancı uyruklu teröristlerin isimleri ve fotoğrafları yer alıyordu.

KESKİN NİŞANCILAR, SİLAH EĞİTMENLERİ, ESKİ ASKERLER

Fotoğraflar, terör örgütü ile ABD bağlantısını da bir kez daha gözler önüne serdi. 422 yabancı uyruklu terörist arasında, ABD'lilerin yanı sıra Fransa, Çin, Japonya, Cezayir, Kanada, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Slovenya, Avustralya ve İspanya vatandaşlarının da bulunduğu görüldü. YPG saflarında ABD'li keskin nişancılar, silah eğitmenleri, ABD ordusunda görev yapmış ağır silah uzmanları ve ABD Özel Kuvvetler'de görev almış eski askerlerin olduğu da belirlendi. Kanadalı Hevi Piling isimli kadın teröristin yanında keskin nişancı olduğu, ABD'li Jamie Lane kod adlı teröristin silah eğitmeni olduğu yazılı. Damien Boudsommier ise Fransız ve BM adına Afganistan'da görev yapmış. Teröristler arasında bulunan Çin asıllı İngiltere vatandaşı Manchester Üniversitesi mezunu Huang Lei de dikkat çekti.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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