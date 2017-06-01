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ypg'ye destek dostlukla bağdaşmaz

YPG'YE DESTEK DOSTLUKLA BAĞDAŞMAZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), ABD'nin terör örgütü YPG'ye silah sevkiyatına başlamasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağını bildirdi.

Tarih : 01 Haziran 2017, 08:49
Puan Ver : Ypg'ye Destek Dostlukla Bağdaşmaz(10/10)9


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), ABD'nin terör örgütü YPG'ye silah sevkiyatına başlamasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4.5 saat süren MGK toplantısının ardından yayımlanan 5 maddelik bildiride, şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin beklentisi göz ardı edilerek, Suriye Demokratik Güçleri kisvesi altında faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulanmıştır.

Afganistan, Almanya, Belçika, Fransa, Irak, İngiltere, İsveç ve Pakistan'da yaşanan terör saldırılarının, Türkiye'nin terörü önlemeye yönelik işbirliği çağrılarında ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiği belirtilmiştir.

DEAŞ'la mücadele kapsamında yaptığımız tüm uyarılara rağmen, bazı teröristlerin çeşitli ülkelerde eylem yapabilmelerinin sorgulanması gerektiği dile getirilmiştir. Terörle mücadele konusunda önemli tecrübeye sahip Türkiye ile stratejik işbirliği tesis edilmesinin tüm dünyanın yararına olacağı kaydedilmiştir. Suriye ve Irak'taki son gelişmeler, terörle mücadele dahil, siyasi ve askeri boyutlarıyla çok yönlü olarak değerlendirilmiştir. Türkiye'ye yönelebilecek tehditlerin bertaraf edilmesi konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulanmıştır.

Türkiye'nin Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulmak için, ülke genelindeki ateşkesi tahkim etmek ve güven artırıcı önlemler geliştirmek üzere, Rusya Federasyonu ve İran'la birlikte tesis etmeye çalıştığı "çatışmasızlık bölgelerinin", insani ve siyasi açıdan bölge barışına katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Fırat Kalkanı Harekâtı ile DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerin yaşanılabilir hale gelmesiyle, yüz bini aşkın Suriyelinin yaşadıkları yerlere geri dönmesinin önemi üzerinde durulmuştur.



 



kaynak:sabah

 








Etiketler: Ypg  Ye  Destek  Dostlukla  Bağdaşmaz    haber

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