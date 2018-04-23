YSK Başkanı Güven, TBMM'de verilen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı.

100 BİN İMZA İLE İLGİLİ DETAYLARI ANLATTI

20 milletvekili bulamayan Cumhurbaşkanı adaylarının toplaması gereken 100 bin imzayla ilgili sorulan soruya da cevap veren Güven, 100 bin imzanın toplanmasıyla ilgili detayları anlattı.

"2 BELGE ÇIKARACAĞIZ, BİRİNİ VATANDAŞA VERECEĞİZ"

100 bin imzanın teyidi konusundaki soruya Güven şöyle karşılık verdi:

Bizim 100 bin imzayla ilgili sıkıntımız yok. Yüksek Seçim Kurulu'na verileceği yönündeki hazırlığımızı yaptık. Vatandaş gittiğinde seçmen olanlar ancak oy kullanabilecek. Seçmen olduğunu kontrol ettikten sonra oradan belge çıkaracağız, bir tanesini el yazısıyla imzalatıp vatandaşın kendisine vereceğiz, bir tanesini saklayacağız, diğer nüshayı da sisteme atacağız, anında ne kadar geldiğini belirleyeceğiz.

Kaynak: haberinburada