YKS Başkanı Sadi Güven, taslak takvime ilişkin yaptığı açıklamada "Taslak takvim hazır, uyum yasalarından sonra açıklanacak" diye konuştu.

YSK ERKEN SEÇİM TAKVİM TASLAĞINI PARTİLERE GÖNDERDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'daki erken seçim için takvim taslağını partilere gönderdiğini duyurdu. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısını belirledi.

BİR SANDIK BÖLGESİNDE İKİ OY

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacak.

BİR SANDIK BÖLGESİNDEKİ SEÇMEN SAYISI 360-380 OLARAK TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım, döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı göz önüne alınarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısı 360-380 olarak tespit edildi. Köylerde ise seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Kaynak: haberinburada