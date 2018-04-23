Şenol Güneş'in Koridordaki Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Fenerbahçe Yıldızlarıyla Farka Koştu
Toronto'da Minibüs Önüne Çıkan Herkesi Ezdi: 10 Yaralı
23 Nisan'da Türk Yıldızları'ndan Gösteri!
Ysk Başkanı Tek Tek Anlattı! İşte 100 Bin İmzayla İlgili Tüm Detaylar
Tsk'nın Sosyal Paylaşım Sitelerini Takip Edin
Jürgen Klopp'tan Cengiz Ünder'e Büyük Övgü: Fantastik
Fenerbahçe Maçında Çıldırtan Ofsayt Kararı!
Bae Askeri Kampında Çıkan Çatışmada 6 Asker Öldü
Erdoğan'dan Chp'li Özel'e: Aşağı İnseydim Ağzının Payını Verirdim!
Ysk Başkanı'ndan Erken Seçim Takvimi Açıklaması: Uyum Yasalarından Sonra Açıklanacak
Erdoğan'dan Chp - İyi Parti İşbirliği Ve Gül'ün Adaylığına İlk Yorum
Fatih Portakal Bombayı Patlattı! İşte Chp'nin Adayı Olacak 2 İsim
Türk Oyuncu La Casa De Papel Dizisinde Rol Alacak
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Basın Toplantısı Düzenleyecek
İzmir Metrosunda Çocuklardan Güldüren Anonslar
İsrail, Golan Tepeleri'ne Yapılan Saldırıya Anında Karşılık Verdi
Binlerce Kişi Aya Yorgi'ye Tırmandı! İpleri Koparmadan Götürenlerin Dileği Kabul Oluyor
İyi Parti'den Ortak Aday Açıklaması! Tek Bir İsme 'evet' Dediler
Irak'ta Kadın Adayın Afişini Öpen Gence 82 Bin Dolar Para Cezası

YSK Başkanı'ndan Erken Seçim Takvimi Açıklaması: Uyum Yasalarından Sonra Açıklanacak

YSK BAŞKANI'NDAN ERKEN SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLAMASI: UYUM YASALARINDAN SONRA AÇIKLANACAK

YKS Başkanı Güven, taslak takvime ilişkin yaptığı açıklamada "Taslak takvim hazır, uyum yasalarından sonra açıklanacak" dedi.

Tarih : 23 Nisan 2018, 21:00
Puan Ver : Ysk Başkanı'ndan Erken Seçim Takvimi Açıklaması: Uyum Yasalarından Sonra Açıklanacak(6/10)2

YKS Başkanı Sadi Güven, taslak takvime ilişkin yaptığı açıklamada "Taslak takvim hazır, uyum yasalarından sonra açıklanacak" diye konuştu.

YSK ERKEN SEÇİM TAKVİM TASLAĞINI PARTİLERE GÖNDERDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'daki erken seçim için takvim taslağını partilere gönderdiğini duyurdu. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısını belirledi.

BİR SANDIK BÖLGESİNDE İKİ OY

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacak.

BİR SANDIK BÖLGESİNDEKİ SEÇMEN SAYISI 360-380 OLARAK TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım, döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı göz önüne alınarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısı 360-380 olarak tespit edildi. Köylerde ise seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ysk  Başkanı  Ndan  Erken  Seçim  Takvimi  Açıklaması  Uyum  Yasalarından  Sonra  Açıklanacak  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER