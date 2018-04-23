YSK BAŞKANI'NDAN ERKEN SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLAMASI: UYUM YASALARINDAN SONRA AÇIKLANACAK
YKS Başkanı Güven, taslak takvime ilişkin yaptığı açıklamada "Taslak takvim hazır, uyum yasalarından sonra açıklanacak" dedi.
YKS Başkanı Sadi Güven, taslak takvime ilişkin yaptığı açıklamada "Taslak takvim hazır, uyum yasalarından sonra açıklanacak" diye konuştu.
YSK ERKEN SEÇİM TAKVİM TASLAĞINI PARTİLERE GÖNDERDİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'daki erken seçim için takvim taslağını partilere gönderdiğini duyurdu. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısını belirledi.
BİR SANDIK BÖLGESİNDE İKİ OY
YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacak.
BİR SANDIK BÖLGESİNDEKİ SEÇMEN SAYISI 360-380 OLARAK TESPİT EDİLDİ
Bu kapsamda, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım, döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı göz önüne alınarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısı 360-380 olarak tespit edildi. Köylerde ise seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
Kaynak: haberinburada
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