YSK BAŞKANI'NDAN SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLAMASI GELDİ
YSK Başkanı Sadi Güven, uyum yasalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bakacağız. Uyum yasasını seçim takvimine yedirmemiz lazım. Bugüne yetişmez. Yarın ya da öbür gün açıklanabilir" dedi.
"UYUM YASASINI HARMANLAYACAĞIZ"
YSK Başkanı Güven, Anayasa Mahkemesi'nin 56. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Güven, törene gelişinde basın mensuplarının seçim takvimine ilişkin sorusu üzerine, "Yarın ya da yarından sonra çıkarabiliriz. Bugün olmaz. Uyum yasaları bir yayınlansın ona göre seçim takvimine göre harmanlayacağız. Görmeden bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı.
DÜĞÜNLER ALKOLSÜZ YAPILACAK
Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlerin erkene alınması ile düğün tarihi 24 Haziran'a denk gelenlerin merakla beklediği soruya TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda yanıt verdi.
Güven, sandıkların açılmasının ardından saat 18.00'den sonra düğünlerin alkolsüz şekilde yapılabileceğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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