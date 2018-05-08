Yüksek Seçim Kurulu, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve DP'nin seçimlerde "Millet İttifakı" ismini kullanmasına izin verdi.

Yüksek Seçim Kurumu, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin seçimlerde "Millet İttifakı" ismini kullanmasını onayladı.

MİLLET PARTİSİ İTİRAZDA BULUNMUŞTU

Millet Partisi, CHP, SP, İYİ Parti ve DP olmak üzere 4 partiden oluşan "Millet İttifakı"na itirazda bulunmuştu.

YSK, "MİLLET İTTİFAKI"NA İZİN VERDİ

YSK 'Millet İttifakı' isminin kullanılmasına onay verdi. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kuracağı ittifakın ismi 'Millet İttifakı' olarak belirlenmişti.

SEÇİM KURULLARI ÖĞLE ARASINDA DA AÇIK OLACAK

YSK, imza verme işlemlerinde, öğle arasında da seçim kurullarının açık olması için karar aldı.

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Kaynak: haberinburada