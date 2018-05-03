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YSK seçim listelerini yayınladı! Muhtarlardan uyarı geldi

YSK SEÇİM LİSTELERİNİ YAYINLADI! MUHTARLARDAN UYARI GELDİ

YSK seçim listelerini yayınladı. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı, "Seçimde oy kullanmak isteyen vatandaşlarımız listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etmelidir." dedi.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 00:10
Puan Ver : Ysk Seçim Listelerini Yayınladı! Muhtarlardan Uyarı Geldi(6/10)2

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, "Vatandaşlarımız, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde oy kullanmak istiyorsa listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etmelidir." dedi.

SEÇMEN LİSTELERİNİN ASKIYA ÇIKARILDIĞINI ANIMSATTI

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmen listelerinin bugün itibarıyla askıya çıkarıldığını anımsattı.

"İSİMLERİNİN OLUP OLMADIKLARINI KONTROL ETSİNLER"

Vatandaşların seçmen listelerini muhtarlıklar, cami ve dernek kapısında bulabileceğini ifade eden Akdeniz, şöyle konuştu: "Vatandaşların, 2-12 Mayıs arasındaki bu süreçte, bulundukları yerleşim yerlerindeki listelerde isimlerinin olup olmadığına bakmaları gerekmektedir. Diğer taraftan vatandaşlarımız www.ysk.gov.tr adresinden de seçmen kayıtlarını kontrol edebilir.

BULAMAYANLAR BULUNDUKLARI YERLEŞİM YERLERİNE KAYIT YAPTIRMALI

Eğer vatandaşlarımızın listelerde isimleri bulunmuyorsa nüfus müdürlüklerine giderek bulundukları yerleşim yerlerine kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Listede ismi olmayan vatandaşlarımız, bu süre içerisinde gerekli müracaatı yapmazsa 24 Haziran seçiminde oy kullanma şansını kaybedecektir."

İŞLEMLERİ ZAMANINDA YAPMAYANLAR OY KULLANAMAMIŞTI

Akdeniz, geçmiş seçimlerde birçok vatandaşın gerekli işlemleri zamanında yapmadığı için oy kullanamadığını aktararak aynı sorunla karşılaşılmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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