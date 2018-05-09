YSK'DAN 6 ADAYA ONAY! İŞTE 24 HAZİRAN'DA HALKIN ÖNÜNE ÇIKACAK İSİMLER
6 aday 24 Haziran seçimlerinde yarışacak. Bunlar, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş, Doğu Perinçek.
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Kaynak: haberinburada
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