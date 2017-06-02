İlk Üç Ayın Büyüme Oranları Açıklandı
Opel`in Zirvesinde İstifa İddiası!
Benzine 7 Veya 8 Kuruş İndirim Yapılacak
Simit Sarayı İle İlgili Flaş Gelişme
Mobius Da Mavi Jeans Hissesi Aldı
İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü

ysk'dan flaş mhp kararı: il kongresi iptal edildi!

YSK'DAN FLAŞ MHP KARARI: İL KONGRESİ İPTAL EDİLDİ!

Yüksek Seçim Kurulu, MHP'nin Kahramanmaraş İl Kongresi'ni itiraz üzerine iptal etti.

Tarih : 02 Haziran 2017, 12:36
Puan Ver : Ysk'dan Flaş Mhp Kararı: İl Kongresi İptal Edildi!(9/10)8


YSK, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde 21 Mayıs Pazar günü yapılan kongreyi yapılan itiraz üzerine iptal etti. Kongrede başkan olarak yeniden seçilen Süleyman Öner, gerekçeli kararı bilmediklerini belirterek, "Kahramanmaraş MHP İl kongresi YSK'ya itiraz sonucu iptal edilmiş bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Gerekçeli kararı bilmiyoruz. Bildiğimiz yine kazanan Milliyetçi Ülkücü Hareket olacaktır" dedi.



 



kaynak:süperhaber








Etiketler: Ysk  Dan  Flaş  Mhp  Kararı  İl  Kongresi  İptal  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER