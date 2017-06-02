YSK'DAN FLAŞ MHP KARARI: İL KONGRESİ İPTAL EDİLDİ!
Yüksek Seçim Kurulu, MHP'nin Kahramanmaraş İl Kongresi'ni itiraz üzerine iptal etti.
YSK, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde 21 Mayıs Pazar günü yapılan kongreyi yapılan itiraz üzerine iptal etti. Kongrede başkan olarak yeniden seçilen Süleyman Öner, gerekçeli kararı bilmediklerini belirterek, "Kahramanmaraş MHP İl kongresi YSK'ya itiraz sonucu iptal edilmiş bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Gerekçeli kararı bilmiyoruz. Bildiğimiz yine kazanan Milliyetçi Ülkücü Hareket olacaktır" dedi.
kaynak:süperhaber
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