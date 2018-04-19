YSK Başkanı Sadi Güven, İyi Parti'nin seçime katılmaması için Adalet Bakanlığına yazdığı iddia edilen yazının gerçek dışı olduğunu söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İyi Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır." açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN İDDİALARA YANIT VERDİ

YSK Başkanı Güven, yaptığı yazılı açıklamada, İyi Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlardaki iddialara yanıt verdi.

"ADALET BAKANLIĞINA HERHANGİ BİR YAZI YAZILMAMIŞTIR"

Güven, açıklamasında şunları kaydetti:

Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İyi Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır.

İşte sosyal medyada dolaşan söz konusu yazı:

Kaynak: haberinburada