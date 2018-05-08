YSK'YA BAŞVURDU! 4'LÜ İTTİFAKIN İSMİNE İTİRAZ
CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin 'Millet ittifakı' adını verdikleri seçim işbirliği ile ilgili YSK'ya ilginç bir başvuru yapıldı.
KULLANILMASI YASAKLANMALI
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali imzasıyla dün Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvuruda, 'Millet' ifadesinin kendilerine ait olduğu, bu nedenle aynı ismin başka partiler tarafından kullanılamayacağı iddia edildi. YSK yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Edibali, Millet Partisi adı altında halen siyaset yaptıklarına dikkat çekerek, 'Millet İttifakı' unvanın kullanılmasının yasaklanmasını istedi.
KARAR BUGÜN VERİLECEK
YSK, Millet Partisi'nin yaptığı itirazı bugün görüşerek karara bağlayacak. YSK, Millet Partisi'nin itirazını haklı bulursa, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifakındaki 'Millet' ifadesinin değiştirilmesi gündeme gelecek. (Kaynak: Türkiye)2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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