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YÜK GEMİSİ BOĞAZ'DA YALILARA METRELER KALA KARAYA OTURDU


YÜK GEMİSİ BOĞAZ'DA YALILARA METRELER KALA KARAYA OTURDU
Tarih : 21 Aralık 2016, 11:35
Puan Ver : Yük Gemisi Boğaz'da Yalılara Metreler Kala Karaya Oturdu(5/10)4


İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Star Harmony isimli yük gemisi, Yeniköy'de sahildeki yalılara metreler kala karaya oturdu.



Edinilen bilgilere göre, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Mısır'a gitmek üzere hareket eden Panama bayraklı Star Harmony isimli yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda paniğe neden oldu. Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan 189 metre boyundaki gemi, Yeniköy sahilinde yalılara metreler kala karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri 3 römorkör ve 6 tahliye botu ile geminin kurtarılması için çalışmalara başladı.



 



kaynak:haberler








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