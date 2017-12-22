İstanbul sınırları içinde ticari amaçlı yük taşımacılığı yapan kamyonetlerde "Yük Taşıma Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi"nin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren mecburi hale geldiğini açıklayan TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Bahçelievler Şoförler Odası Başkanı Halit Yılmaz, "Artık İstanbul'da korsan olarak çalışan kamyonetlerle sıkı denetim yapılacak. Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere trafik düzeni ve güvenliği yönünden ticari amaçla çalıştırılacak yük taşıtlarının çalışma şekli, saati, süresi ve şartlarını, bu taşıtların teknik özelliklerini, çalıştırabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek için 'Yük Taşıma Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi' artık 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren zorunlu hale geldi" dedi.

ZORUNLU OLACAK

Yeni yıldan itibaren "K" belgeli kamyonet tipi araçların "Yük Taşıma Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi" alması gerektiğini belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Bahçelievler Şoförler Odası Başkanı Halit Yılmaz, "Bu belgenin beraberinde kamyonetlerin her iki ön kapısına mavi renk ve arel black font (taşıt rengi mavi olanlar beyaz renk) olacak. Ayrıca taşıt plakası toplam 10 (8 harf ve 2 boşluk) karakterden oluşuyorsa (34 AB 1234) gibi her bir rakamın ve harfin boyu 7 cm, eni 5 cm, harf kalınlığı 2 cm olacak şekilde yazılacak. Artık 'K' Belgesi ve oda kaydı olmayan, daha doğrusu korsan yük taşımacılığı yapan araçlar trafikten men edilecekler. Bu uygulama ile kamyonetçi esnafımız rahatlayacak. Bugün sadece İstanbul'da K belgesi olmadan, vergi vermeden taşımacılık yapan en az 10 bin korsan araç var. Diğer taraftan yasal olarak taşımacılık yapıp devlete vergi ödeyen kamyonetçi esnafımız geçimini zor idame ettiriyor. Yeni uygulama ile bu adaletsizliğin önüne geçilecek" diye konuştu.

"AMAÇ DIŞI ÇALIŞANLARIN BELGESİ İPTAL"

Ayrıca K belgesi olan bazı kamyonet modellerinin korsan taksicilik de yaptığını öne süren Yılmaz, "Bazı kamyonet modellerini taksi rengine boyayıp taksiyi ibare eden yazılarla Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde korsan taksicilik yapanlar var. Yeni karara göre 'K belgesi' adı altında yapılan taşımacılığın usul ve esasları hakkında düzenleme ile amaç dışı çalışanların belgeleri iptal edilecek. Korsan çalışan bu araçların ticari taksiye benzer bir renk veya işaret kullanması halinde 'Yük Taşıma Aracı Güzergah Kullanım Belgesi' iptal edilerek 60 gün trafikten men edilecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada