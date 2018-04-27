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Yüksek Faiz Ve Döviz Sorusuna Sert Çıktı: Bu Tartışmalar Lüzumsuz
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Yüksek faiz ve döviz sorusuna sert çıktı: Bu tartışmalar lüzumsuz

YÜKSEK FAİZ VE DÖVİZ SORUSUNA SERT ÇIKTI: BU TARTIŞMALAR LÜZUMSUZ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yüksek faiz ve döviz konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Bu tartışmalar lüzumsuz tartışmalardır." diyerek yanıt verdi.

Tarih : 27 Nisan 2018, 14:00
Puan Ver : Yüksek Faiz Ve Döviz Sorusuna Sert Çıktı: Bu Tartışmalar Lüzumsuz(6/10)2

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki akşam gazetecilerle akşam yemeğinde buluştu ve soruları yanıtladı. Yüksek faiz ve döviz ile ilgili soruya "Bu tartışmalar lüzumsuz tartışmalardır. Türkiye'de ekonomi mekanizması, ekonomi yönetimi Merkez Bankası görevinin başındadır." yanıtını verdi.

"BU TARTIŞMALAR LÜZUMSUZDUR"

Yüksek faiz ve döviz konusunda ne düşünüyorsunuz?

Siz bizi sabaha kadar burada tutmaya çalışıyorsunuz (gülüyor). Bu tür sosyal ve siyasi olayların gelişimi sırasında ekonomi etkilenir. Biz bunu 2001 yılındaki krizde yaşadık. O zamanın en öne çıkan sözü "efendim bu uygulamaları piyasa satın almıyor"du. (gülüyor). Kemal Derviş de dahil onun bir iki gazetecisi vardı, MHP hükümet ortağı olarak ne söylemişse, "Efendim piyasa bunu satın almıyor" derlerdi. Piyasa dedikleri de 150 kişiyi geçmeyen menkul kıymetler borsasının elemanı. Türkiye de üç bin tane büyük firma varken 150 kişi... Bu nedenle bu tartışmalar lüzumsuz tartışmalardır. Türkiye'de ekonomi mekanizması, ekonomi yönetimi Merkez Bankası görevinin başındadır.

MİLLİ VE YERLİ PARA

Sayın Cumhurbaşkanı milli ve yerli para ifadesini kullanıyor

İkisi de güzel tabir. Milli ve yerli çok açık bir şey. Cebinin bir tarafında lira bir tarafında dolar varsa lira olan kısmını tercih edeceksin demektir. Isparta'nın bir kazasına gitmiştim. İlçe başkanı bir köyde dediler. 15-20 Km mesafede ben de oraya gittim. Kahvede vatandaşlar sohbet ediyor. Ben partinin genel sekreteriyim. Biraz muhabbet oldu. Biz ANAP iktidarda biraz politikaları üzerinde laf söyledik. Köylünün biri, "benim cebimde lira yokken şimdi mark var. Çok yanlış düşünüyorsun sayın genel sekreter" dedi. Döviz serbestliği olmuştu. Bu iktisat hocası olarak olmama rağmen bunu izahta zorlanıyorum (gülüyor).

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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