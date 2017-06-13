İşte 13.06.2017 Tarihli Güncel Altın Fiyatları!
Çipli Kimlik Kartları İle İlgili Flaş Karar!
Gözaltına Alındığı Operasyonda Şok Detaylar
Suudi Arabistan'dan Flaş Bein Sports Kararı
Hastaneye Yaralı Getirdikleri Kadın Ölünce Kaçtılar
Sızma Girişimindeki Pkk'lılar F-16'larla Etkisiz Hale Getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sanatçı Ve Sporculara İftar Verdi
Emniyetten Pervin Buldan Açıklaması
İstanbul'da Toplu Ulaşım Bayramda İndirimli Olacak
Marmara Ve Ege'de Deprem! İşte Depremin Merkez Üssü
Yunanistan'da Yıkılan Binalar Var
Acil Zayıflamak İçin Ne Yapabilirim? Diyorsanız...
Amerika'da Baby Shower Partisi
İngiliz Klasiği 3 Tekerlekli Otomobil Türkiye'ye Geliyor
Katar Ablukayı Kırdı! Gemi Limana Ulaştı
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 9.55'e Çıktı
En Değerli Futbolcu Neymar
Pkk'lı Teröristlerden Üs Bölgesine Hain Saldırı
Depremin Ardından Herkes Eski Chp'li Vekilin Tweet'ini Konuşuyor
Tesadüfen Deprem Anını Kaydettiler

yüksek tansiyonu düşürüyor!

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR!

Yemeklere lezzet veren kekik, cinsel hayatı da güzelleştiriyor. Kadınlarda hormonları çalıştırıyor, erkeklerde ise uyarıcı etki yapıyor...

Tarih : 12 Haziran 2017, 15:30
Puan Ver : Yüksek Tansiyonu Düşürüyor!(7/10)4


Doğada yaklaşık 350 çeşidi bulunan kekik mutfaklarda en çok kullanılan baharatlar arasında yer alıyor. Özellikle et yemeklerini lezzetlendiren kekik, cinsel hayata da tat katıyor.



Gerilimi azaltan kekik cinsel organlarda kan akışını kuvvetlendirip, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Erkeklerde uyarıcı etki yapıyor. Uzmanlar, kekiğin faydalarından bazılarını şöyle anlatıyor...



Yüksek tansiyonu düşürüyor. Obezite ve sindirim sistemi hastalıklarına iyi geliyor. Kolon kanserine neden olan faktörleri önlüyor.



Meme kanseri hücrelerinin yayılmasını engelliyor. Egzama ve mantar gibi cilt hastalıklarında etki ediyor. Astım, bronşit, şiddetli öksürük ve balgama iyi geliyor. Bronşları açıp nefes alıp vermeyi kolaylaştırıyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Yüksek  Tansiyonu  Düşürüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER