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yüksekdağ'a 1 yıl 6 ay hapis cezası

YÜKSEKDAĞ'A 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Eski HDP Van Milletvekili Yüksekdağ, bir basın kuruluşuna verdiği röportajda "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Tarih : 06 Haziran 2017, 16:51
Puan Ver : Yüksekdağ'a 1 Yıl 6 Ay Hapis Cezası(5/10)2


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'a, Alman basın kuruluşu Deutsche Welle'ye verdiği röportajdaki sözleri dolayısıyla "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başka suçtan tutuklu bulunan Yüksekdağ ile avukatları, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına mazeret sunarak katılmadı.



Mazeretleri kabul etmeyen mahkeme, savcılık mütalaasının ardından kararını açıklayarak Yüksekdağ'ın "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



Mahkeme heyeti, verilen cezayı paraya çevirmedi ve ertelemedi.



 



kaynak:sabah








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