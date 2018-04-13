YÜKSEKDAĞ'A SEÇİM YASAKLARINA MUHALEFETTEN 6 AY HAPİS CEZASI
Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a seçim yasaklarına muhalefet etmekten 6 ay hapis cezası verildi.
HDP'nin önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a seçim yasaklarına muhalefet etmekten 6 ay hapis cezası verildi.
SEÇİM YASAKLARINA MUHALEFET ETMEKTEN CEZA ALAN İLK SİYASİ PARTİ LİDERİ OLDU
Yüksekdağ'a verilen ceza, Türkiye'de "Seçim yasaklarına muhalefet etmek" iddiasıyla bir siyasi parti liderine verilen ilk ceza oldu. Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a, hakkında, "Seçim yasaklarına muhalefet etmek" iddiasıyla açılan davanın Erciş 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında 6 ay hapis cezası verildi.
VAN'DAKİ OTOGAR AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMASI NEDENİYLE CEZA VERİLDİ
Van'da 27 Ekim 2015 tarihinde katıldığı otogar açılışında yaptığı konuşma nedeniyle Yüksekdağ'a verilen ceza, Türkiye'de "seçim yasaklarına muhalefet etmek" iddiasıyla bir siyasi parti liderine verilen ilk ceza oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İtirafçı Anlattı! Generallerin Yaverlerini Menfez Paşası Seçmiş
- Son Dakika! Abd-Rusya Restleşmesine Hükümetin Yorumu: İşleri Karmaşık Hale Getirmesinler
- Emekli Aylığını Almak İçin Annesinin Öldüğünü 22 Yıl Gizlemiş
- Yıkılan Yalı Görüntülenirken Arkasındaki İnşaat Gün Yüzüne Çıktı
- Son Dakika! Ohal'in 7. Kez Uzatılması Çarşamba Günü Tbmm'de Görüşülecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Gecekondusunu Yıktırmak İstemeyen Baba 6 Aylık Bebeğini Çatıdan Attı
- Cinsel Organına Kokain Süren Başhekim, Sevgilisinin Ölümüne Neden Oldu
- Hindistan Çalkalanıyor! Milletvekili, Genç Kıza Tecavüz Etti
- Marş Çalan Yol, Açıldıktan 1 Gün Sonra Gürültü Şikayetiyle Kapatıldı
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar