HDP'nin önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a seçim yasaklarına muhalefet etmekten 6 ay hapis cezası verildi.

SEÇİM YASAKLARINA MUHALEFET ETMEKTEN CEZA ALAN İLK SİYASİ PARTİ LİDERİ OLDU

Yüksekdağ'a verilen ceza, Türkiye'de "Seçim yasaklarına muhalefet etmek" iddiasıyla bir siyasi parti liderine verilen ilk ceza oldu. Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a, hakkında, "Seçim yasaklarına muhalefet etmek" iddiasıyla açılan davanın Erciş 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında 6 ay hapis cezası verildi.

VAN'DAKİ OTOGAR AÇILIŞINDA YAPTIĞI KONUŞMASI NEDENİYLE CEZA VERİLDİ

Van'da 27 Ekim 2015 tarihinde katıldığı otogar açılışında yaptığı konuşma nedeniyle Yüksekdağ'a verilen ceza, Türkiye'de "seçim yasaklarına muhalefet etmek" iddiasıyla bir siyasi parti liderine verilen ilk ceza oldu.

Kaynak: haberinburada