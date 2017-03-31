YÜKSEKOVA KIRSALINA HAVA HAREKATI; 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, dün 09.12-09.20 saatleri arasında, Yüksekova kırsalına alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu hava harekatı düzenlendi.
Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 silah mevzii ve dinamik hedefler imha edilirken, 4 terörist etkisiz hale getirildi.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar