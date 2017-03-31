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YÜKSEKOVA KIRSALINA HAVA HAREKATI; 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


YÜKSEKOVA KIRSALINA HAVA HAREKATI; 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 31 Mart 2017, 16:04
Puan Ver : Yüksekova Kırsalına Hava Harekatı; 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(6/10)8


 TSK'dan yapılan açıklamaya göre, dün 09.12-09.20 saatleri arasında, Yüksekova kırsalına alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu hava harekatı düzenlendi.



Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 silah mevzii ve dinamik hedefler imha edilirken, 4 terörist etkisiz hale getirildi.



 



kaynak:hürriyet








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