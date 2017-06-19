

Yüksekova'dan Ankara'ya havalanan uçağa elindeki saksafonla binen bir müzik öğretmeni, kaptan, hostes ve yolcuların isteğini kırmayarak mini bir konser verdi. Yol boyunca değişik türden parçalar çalan ve müzik resitali yaşatan öğretmen büyük alkış aldı.







Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve Yüksekova TOKİ Anadolu Lisesinde müzik öğretmenliği yapan Ahmet Soylu, okullar kapanınca Yüksekova-Ankara uçağından bilet aldı. Anadolu Jet'in saat 14.00'de hareket edecek olan uçağına elindeki saksafonla binen Soylu, hostesler ve kaptanın dikkatini çekti. Kaptan ve hosteslerle sohbet eden öğretmen Soylu, ‘Uçakta çalabilir misiniz?' sorusunu yanıtsız bırakmadı ve bu teklifi kabul etti. Uçak, daha sonrada pistten Ankara'ya gitmek üzere havalandı. Müzik öğretmeni, bir müddet sonra müzik aletini eline alarak çalmaya başladı.







kaynak:milliyet