YÜKSEKTEN DÜŞEN ADAMI KURTARMAK İSTERKEN FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Çin'de yüksekten düşen bir adamı kurtarmak isteyen kişi, feci şekilde hayatını kaybetti. 2 adamın hayatını kaybettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Çin'de bir köprüden aşağı düşen adamı kurtarmak isteyen bir başka adam, düşen adamın altında kalarak onunla birlikte can verdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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