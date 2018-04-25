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Yüksekten Düşen Adamı Kurtarmak İsterken Feci Şekilde Can Verdi
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Yüksekten Düşen Adamı Kurtarmak İsterken Feci Şekilde Can Verdi

YÜKSEKTEN DÜŞEN ADAMI KURTARMAK İSTERKEN FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Çin'de yüksekten düşen bir adamı kurtarmak isteyen kişi, feci şekilde hayatını kaybetti. 2 adamın hayatını kaybettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tarih : 25 Nisan 2018, 17:30
Puan Ver : Yüksekten Düşen Adamı Kurtarmak İsterken Feci Şekilde Can Verdi(7/10)3

Çin'de bir köprüden aşağı düşen adamı kurtarmak isteyen bir başka adam, düşen adamın altında kalarak onunla birlikte can verdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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