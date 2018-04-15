YÜKSEKTEN DÜŞEN GENÇ ADAM, APARTMAN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU
Aksaray'da arkadaşının oturduğu binanın apartman boşluğunda, yüksekten düşen genç adam ölü olarak bulundu.
Aksaray'da İdris Çınardere (34), arkadaşının oturduğu binanın apartman boşluğunda yüksekten düşmesi sonucu ölü olarak bulundu. Binanın 3 ve 4'üncü kattaki koridorlarda kırık saat parçaları ve kavga izleri bulunması nedeniyle, Çınardere'nin aşağı itilmiş ya da arbede sırasında düşmüş olabileceği üzerinde duran polis, arkadaşı Neşet H.'yi (25) gözaltına aldı.
APARTMAN SAKİNLERİ CESEDİ BULDU
Nakkaş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki 6 katlı Sultan Apartmanı'nda meydana gelen olayda apartman sakinleri sabah saatlerinde merdiven boşluğunun duvarı üzerinde vücudu aşağı sarkmış kanlar içinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine sağlık görevlileri, duvar üzerindeki kişinin yüksekten düşmesi sonucu öldüğünü belirledi.
İTİLMİŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Bunun üzerine çalışma başlatan polis, cesedin çiftçilik yapan İdris Çınardere'ye ait olduğu ve 2'inci katta oturan arkadaşı güvenlik görevlisi Neşet H.'yi ziyarete geldiğini saptadı. Binanın 3 ve 4'üncü kattaki koridorlarda kırık saat parçaları ve kavga izleri bulunması nedeniyle, Çınardere'nin aşağı itilmiş ya da arbede sırasında düşmüş olabileceği üzerinde duran polis, arkadaşı Neşet H.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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