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Yumruğunu Masaya Vuran Putin, 755 Abd'li Diplomata Kapıyı Gösterdi!
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YUMRUĞUNU MASAYA VURAN PUTİN, 755 ABD'Lİ DİPLOMATA KAPIYI GÖSTERDİ!


Yumruğunu masaya vuran Putin, 755 ABD'li diplomata kapıyı gösterdi!
Tarih : 30 Temmuz 2017, 22:40
Puan Ver : Yumruğunu Masaya Vuran Putin, 755 Abd'li Diplomata Kapıyı Gösterdi!(7/10)3

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington yönetiminin Rusya'ya karşı yaptırım kararının ardından Rusya'daki 755 Amerikalı diplomatla ilişkilerin kesileceğini bildirdi.



"HİÇBİR ŞEYİ CEVAPSIZ BIRAKMAYACAĞIZ"



Konuyla ilgili açıklama yapan Putin, "Bir şeylerin değişmesi için uzun bir süre bekliyorduk. Durumun değişebileceğini umuyorduk. Ancak hiçbir şey değişmeyecek. Cevapsız bir şey bırakmayacağımızı göstermenin zamanı geldiğine karar verdim" dedi.



"755 DİPLOMAT FAALİYETLERİNE SON VERECEK"



ABD'nin Rusya'daki diplomat sayısını da eleştiren Putin "Diğer olası tetbirlere veya diplomatik kurumların çalışmaları bakımından bu sayının çok veya az olduğu konusuna gelince, bu rakam oldukça fazla. Çünkü binin üzerinde diplomat ve teknik görevli Rusya'da çalıştı ve hala çalışıyor, bunların 755'inin ise faaliyetlerine son vermeleri gerekecek. Bu oldukça fazla" dedi.



SAYI 455'E DÜŞÜRÜLECEK



Öte yandan ABD Kongresi geçtiğimiz günlerde Moskova yönetimine karşı yaptırım uygulama kararı almıştı. Kararın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, her iki yönetimde çalışan sayısının eşitlenerek, personel sayısının 455'e düşürüleceğini bildirmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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