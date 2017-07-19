Kastamonu'da dün akşamüzeri aniden bastıran ve yumurta büyüklüğünde yağan dolu, taksisini zarar görmemesi için saçağın altına çekecek olan vatandaşın başını yardı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde dün akşam üzeri aniden bastıran ve yumurta büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazilerinde ve bazı araçlarda maddi hasara yol açmıştı. Yağan dolu yağışından aracını kurtarmak isteyen ve Seydiler'de geçimini taksicilik yaparak sağlayan Yılmaz Odabaşı, taksisini saçağın altına çekmek isterken başına dolu isabet etti.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Yumurta büyüklüğünde yağan doludan taksisinin zarar görmemesi için saçağın altına çekmek isteyen Odabaşı, kafasına isabet eden dolu yüzünden başı yarılınca kanlar içerisinde kaldı. Yılmaz Odabaşı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Seydiler Devlet Hastanesine kaldırıldılırken, ilk müdahalesinin ardından Devrekani Devlet Hastanesine sevk edildi.

"NE KADAR KENDİMİ SAKINDIYSAM BAŞIMA İSABET ETTİ"

Dolunun başına isabet etmesi nedeniyle başının yarıldığını söyleyen Yılmaz Odabaşı, dolu yağışı başladığı esnada taksisini saçağın altına çekmek için aracının yanına gittiğini belirterek, "Bu esnada doluya yakalandı. Kendimi ne kadar doludan sakındıysam da başıma isabet etti. Başım yarıldı, ardından hastaneye kaldırmışlar. Şükür şu anda durumum iyi, Allah korudu beni" dedi.

Kaynak: haberinburada