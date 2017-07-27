YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLUYA CANLI YAYINDA YAKALANAN ATV MUHABİRİ ZOR ANLAR YAŞADI
İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran şiddetli yağmur, yumurta büyüklüğünde doluya dönüştü. Bu sırada ana habere bağlanan ATV muhabirinin yaşadığı zor anlar canlı yayında ilginç görüntüler oluşturdu.
Trakya'dan gelen şiddetli yağış, İstanbul'da fıtınaya dönüştü. Kentte hayat tam anlamıyla felç oldu. Marmara üzerinde çıkan hortum, Anadolu yakasında da etkili oldu. Ağaçlar devrildi, cami minareleri yıkıldı, çatılar uçtu.
Yer yer yumruk büyüklüğüne ulaşan dolu, kente büyük maddi hasara neden oldu.
ATV MUHABİRİ CANLI YAYINDA ZOR ANLAR YAŞADI
Gelişmeleri ATV ana habere bağlanarak canlı aktarmak isteyen muhabir ise ölüm tehlikesi atlattı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ayakta durmakta zorlanan muhabir, yumurta büyüklüğündeki dolu nedeniyle de bir türlü gelişmeleri aktaramadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Terim Gitti, Onlar Kaldı! İşte Görevini Bırakmayan 4 İsim
- Müslüman Oyuncu, Logosunda Haç Olan Kulüpten Ayrıldı
- Gs'nin Listesinde Bulunan Strinic'e, Eski Hocaları Mancini Talip Oldu
- Göztepeli Andre Castro: Fenerbahçe Benimle İlgilendi Ama Teklif Olmadı
- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 15 Yıl Sonra Türkiye'de Yapılacak
DÜNYA HABERLERİ
- Steve Jobs'ın Lüks Yatında, Eski Eşi Sevgilisiyle Sefa Sürdü
- Üç Mahkumun Cezaevinden Kaçış Videolarını Ortaya Çıktı
- Zehirli Kobraları Yiyecek Tenekelerinde Saklayan Kaçakçı Yakalandı
- Türklerin Popüler Tatil Mekanı Susuzlukla Boğuşuyor! Vatandaş İsyanda
- Çocuğu Ezip Geçen Motorlu Kadının Vicdansızlığı Dudak Uçuklattı
Bu Haberle İlgili Yorumlar