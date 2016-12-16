

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki yumurta üreticileri, yurt içi fiyatların önemli ölçüde artışına karşılık ihracatın arttığını, buna kuş gribi vakası ve dolardaki kur artışının sebep olduğunu belirtti. Tavşanlılı üreticiler, 20 gün önce 7 lira olan 30'lu yumurtanın koli fiyatının son gelen zamlarla yüzde yüz artarak 14 liraya kadar yükseldiğini söylediler. Üreticiler, yumurtadaki artış sebebiyle Türkiye'deki satışlarının düştüğünü ifade ettiler.







Dolardaki kur artışı ve komşu ülkelerde görüldüğü söylenen kuş gribi hastalığı ile diğer ülkelerin Türkiye'den yumurta ihracat etmeleri ile yumurta fiyatları yüzde 100 oranında yükselttiği belirtildi.







Tavşanlı'da yumurta satışı yapan Bilal Seven, yumurta fiyatlarındaki artış ile satışlarında yüzde 30, yüzde 40 gerilediğini belirterek, "İhracatta ise artış var. İran'da kuş gribi görülmesi nedeniyle onlardan yumurta almayan ülkeler Türkiye'den alıyor. Talep yoğun olunca fiyat armış oluyor.







Fiyatların biraz daha artacağını düşünüyoruz” dedi. Yumurtanın yurt dışına satılması nedeniyle fiyatın arttığını söyleyen bir yumurta satıcısı, “Vatandaş iki tane yiyeceğine bir tane yemek zorunda olacak” şeklinde konuştu. Bir başka yumurta satıcısı ise fiyatların arttığını, bu nedenle satışın da arttığını söyledi. Pazar alışverişinde bulunan bir kişi ise, “Her şeye az çok zam geliyor. Yeme de zam geldi. Üreticiyi de düşünmek gerekir. Normal bir artış bana göre” ifadelerini kullandı. Ferhat Ünlü isimli vatandaş ise, “Fiyatlar devamlı artıyor. Düşmesini bekliyoruz ancak üreticinin de esnafın da emeği var tabi ki. Herkes doların ardına sığınıyor. Yumurtayı bayanlar daha çok kullanıyor erkekler satın alıyor, bayanlar fiyatını bilmediği için boyuna kırıyor" diye konuştu.







kaynak:hürriyet