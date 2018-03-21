YUMURTALIK KİSTİ İÇİN GİTTİĞİ AMELİYATTA BAĞIRSAĞI DELİNEN KADIN ÖLDÜ
Yumurtalıklarındaki kistin alınması için girdiği ameliyatta bağırsağının delindiği iddia edilen genç kadın hayatını kaybetti.
Çocuk sahibi olmak için yumurtalıklarındaki kistin alınması gereken Hafize Osrak, Esenyurt'ta özel bir hastanede ameliyat olmuştu. Ameliyatın ardından ağrıları artan ve karnı şişen genç kadın yoğun bakıma alınmıştı.
BAĞIRSAĞI DELİNDİ
Yapılan incelemelerin ardından kadının yumurtalık kisti için gittiği ameliyat esnasında bağırsağının delindiği ve dışkısının vücuda sızdığı öğrenilmişti. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Atatürk Havalimanında Uzun Kuyruklar Oluştu, Yolcular İsyan Etti
- Hanımağa Lakaplı Dolandırıcı Emlakçıyı, Polis Parmağından Vurmuş
- Beşinci Katta Asılı Kalan Arkadaşını Kurtarmak İsteyen İşçi Düşerek Öldü
- İnşaat İşçisi Gibi Şehre Geldi, Pkk Bombacısı Çıktı
- Akdağ'dan Çocuk İstismarı Nasıl Önlenecek? Sorusuna Yanıt: Acil Eylem Planı Hazırladık
EKONOMİ HABERLERİ
- 2 Nisan'da Ehliyet Ve Pasaport Vermeye Hazırlanan Nüfus Müdürlüklerinde İş Yükü Alarmı
- Bimeks İnternet Sitesini Kiraya Verdi
- Dünya Bankasından Türkiye'ye Hibe! Tam 246 Milyon Lira Verecek
- Trump'tan 3 Türk Devine Gümrük Duvarı
- Çiftlik Bank'tan Sonra İkinci Büyük Vurgun Anadolu Farm: 200 Milyon Tl Para Toplamışlar
SPOR HABERLERİ
- Türk Futbolcu, Tek Cümlesiyle Taraftarın Gözündeki Değerini Sıfırladı
- Beşiktaş, Ünlü Spor Adamı Beiersdorfer'le Anlaşamadı
- Fenerbahçe Doğuş Koçu Obradovic: Maccabi Maçından Sonra 1 Saat Uyudum
- Galatasaray Başkanı Cengiz: Tudor, Kulübe 7,5 Milyon Tl'lik Dava Açtı
- Yıldız Golcüden Galatasaray İtirafı Geldi
DÜNYA HABERLERİ
- İsrail Ordusu, 2007'de Suriye'de Hava Saldırısı Düzenlediğini Doğruladı
- Abd'de 2 Kişinin Öldüğü Bombalamaların Şüphelisi Öldürüldü
- Şişme Kadın Genelevine Tepkiler Büyüyor, Son Kararı Belediye Verecek
- Netenyahu'dan Irkçı Açıklama: Afrikalı Göçmenler, Terörden Daha Tehlikeli
- İsrail'den, Twitter'a Tehdit Mesajı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar