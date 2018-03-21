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Yumurtalık Kisti İçin Gittiği Ameliyatta Bağırsağı Delinen Kadın Öldü
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Yumurtalık kisti için gittiği ameliyatta bağırsağı delinen kadın öldü

YUMURTALIK KİSTİ İÇİN GİTTİĞİ AMELİYATTA BAĞIRSAĞI DELİNEN KADIN ÖLDÜ

Yumurtalıklarındaki kistin alınması için girdiği ameliyatta bağırsağının delindiği iddia edilen genç kadın hayatını kaybetti.

Tarih : 21 Mart 2018, 16:10
Puan Ver : Yumurtalık Kisti İçin Gittiği Ameliyatta Bağırsağı Delinen Kadın Öldü(10/10)6

Çocuk sahibi olmak için yumurtalıklarındaki kistin alınması gereken Hafize Osrak, Esenyurt'ta özel bir hastanede ameliyat olmuştu. Ameliyatın ardından ağrıları artan ve karnı şişen genç kadın yoğun bakıma alınmıştı.

BAĞIRSAĞI DELİNDİ

Yapılan incelemelerin ardından kadının yumurtalık kisti için gittiği ameliyat esnasında bağırsağının delindiği ve dışkısının vücuda sızdığı öğrenilmişti. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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