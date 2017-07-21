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Yunan Adasında Can Kaybı Var! Kızılay'dan 'yardıma Gelelim' Teklifi
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Yunan adasında can kaybı var! Kızılay'dan 'yardıma gelelim' teklifi

YUNAN ADASINDA CAN KAYBI VAR! KIZILAY'DAN 'YARDIMA GELELİM' TEKLİFİ

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Yunanistan'ın Kos Adası'nda can kaybı haberleri gelirken, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızıhaç'a destek teklifinde bulundu.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 09:50
Puan Ver : Yunan Adasında Can Kaybı Var! Kızılay'dan 'yardıma Gelelim' Teklifi(8/10)4

Ege Denizi'nde saat 01.31'de meydana gelen deprem, Muğla çevresinde ve Yunanistan'da şiddetli şekilde hissedildi. Yunanistan'ın Kos Adası'nda yıkım nedeniyle 2 can kaybı olduğu belirtilirken, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılhaç'a destek teklifinde bulundu.

"KIZILHAÇ'A DESTEK TEKLİFİMİZİ İLETİYORUZ"

Depremin ardından Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Kos Adasından can kaybı haberi aldık, Yunan Kızılhaçına destek teklifimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

İşte Kızılay Genel Başkanı'nın Twitter'dan yaptığı yardım teklifi:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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