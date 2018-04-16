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Yunan Bakan'dan, Fetö'cü Askerlerle İlgili Skandal Açıklama
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Yunan Bakan'dan, FETÖ'cü askerlerle ilgili skandal açıklama

YUNAN BAKAN'DAN, FETÖ'CÜ ASKERLERLE İLGİLİ SKANDAL AÇIKLAMA

Son dakika! Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, ülkelerindeki 8 FETÖ'cü askerin Mayıs ayında serbest kalabileceğini açıkladı.

Tarih : 16 Nisan 2018, 16:10
Puan Ver : Yunan Bakan'dan, Fetö'cü Askerlerle İlgili Skandal Açıklama(10/10)6

Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 24/7 radyosuna yaptığı açıklamada, Yunanistan'da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini belirtti.

SÜRE MAYIS'TA DOLUYOR

Kontonis, "18 aylık tutukluluk halleri bittikten sonra serbest bırakılmalarını engelleyecek bir durum yok. Bu süre Mayıs ortasında doluyor. Türk tarafından Yunanistan'da yargılanmaları için bir talep gelmedi" dedi.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis.

İADEYE YANAŞMIYORLAR

8 darbeci, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçmıştı. Yunan yargısı, 8 darbecinin Türkiye'ye iade edilmemeleri kararını almıştı. Darbecilerin 18 aylık tutukluluk süresi Mayıs ayının başında dolacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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