Şampiyonlar Liginde Finalin Adı Belli Oldu!
Brezilyalı Yıldız Neymar Sahalara Dönüyor
Türkiye'nin En Büyük Şehir Hastanesi İçin Geri Sayım Başladı!
Halime Hatun Diriliş İzleyicisini Yasa Boğdu! İşte Ölüm Hikayesi
Avustralya 1 Milyondan Fazla Kanguruyu Öldürecek
Roma Kulübünden Uefa'ya Ağır Eleştiri: Finalde Olabilirdik
Lamborghini, Traktörünü Sıfır Araç Fiyatına Satıyor
Ürdün İran'la Diplomatik İlişkilerini Kesen Fas'a Destek Verdi
Yunan Bakan'dan Küstah Sözler: Yunanistan, Afrin Değil
Türkiye Genelinde 444'lü Hatlara Ulaşım Sağlanamıyor!
Türk İş Adamının Takımı, 16 Yıl Sonra Hollanda 1. Ligine Yükseldi
Özel Harekat Polisleri 2,5 Ay Sonra Afrin'den Ağrı'ya Döndü
Fenerbahçe Doğuş'dan Tofaş'a Farklı Tarife
Mossad İranlı Bilim Adamını Suikast Listesine Almış
Ysk Seçim Listelerini Yayınladı! Muhtarlardan Uyarı Geldi
Ünlü Sunucu Objektiflere Yakalanınca Panik Oldu, Kaza Yaptı!
Tivibu Çöktü, Şampiyonlar Ligi Maçı Youtube'dan Yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Öğretmenleri Sözleşmeli Alacağız
Eta Silahsızlanma Süreci Kapsamında Son Silahlarını Da Fransız Yetkililere Teslim Etti
Akşener'den Karamollaoğlu'na İttifak Ziyareti! Protokolün Detaylarını Konuştular

Yunan Bakan'dan küstah sözler: Yunanistan, Afrin değil

YUNAN BAKAN'DAN KÜSTAH SÖZLER: YUNANİSTAN, AFRİN DEĞİL

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, iki ülke arasında bir karşılaşma ihtimaline yönelik soruya, "Yunanistan, Afrin değil. Bunun sadece zararı olmaz, kaybetme riski de olur." cevabını verdi.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 01:10
Puan Ver : Yunan Bakan'dan Küstah Sözler: Yunanistan, Afrin Değil(8/10)4

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Skai Tv'deki 'Istories' programında verdiği röportajda, Türkiye ile Yunanistan arasında ihtilaflı bölge olan Kardak kayaklıkları (Imia) yakınında ocak sonunda Türk ve Yunan Sahil Güvenlik gemileri arasında yaşanan gerilimi hatırlattı.

"TÜRKİYE HUKUKİ DAYANAĞI OLMADAN HERHANGİ BİR OLAY ÇIKARTMAZ"

BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis'in haberine göre ise Kocias, "Türkiye, hukuki dayanağı olmadan herhangi bir olay çıkartmaz" dedi.

"TÜRKİYE, YUNANİSTAN'A SALDIRMAYACAK KADAR ZEKİ"

Yunanistan'ın 'olası tahriklere karşı serinkanlı kalmaya kararlı olduğunu' söyleyen Kocias, Yunanistan'ın Türkiye ile 'barış, dostluk, karşılıklı çıkar sağlayacak işbirliği' istediğini belirten Kocias, 'Türkiye'nin Yunanistan'a saldırmayacak kadar zeki olduğunu' da sözlerine ekledi.

"YUNANİSTAN, AFRİN DEĞİL"

Kocias Türkiye ile Yunanistan arasında bir karşılaşma ihtimaline yönelik soruya verdiği yanıtta ise "Yunanistan Afrin değil. Bunun sadece zararı olmaz, kaybetme riski de olur" dedi.

"TÜRKİYE BİRAZ GERGİNLİK HİSSEDİYOR"

Türkiye'yi 'çelişkilerle dolu bir ülke' olarak niteleyen Kocias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ise "Erdoğan en çok bölgedeki enerji rezervlerine ilgi gösteriyor ve belki de Türkiye'nin bu rezervlerden faydalanmasında rolü olmadığı için biraz gerginlik hissediyor" ifadelerini kullandı.

"BAYRAĞI DİKENLER ONU KORUMASINI DA BİLMELİ"

Kocias, geçen ay başında Ege'deki bazı kayalıklara bayrak dikenleri de uyardı.

"Bayrak dikenler bayrağı korumasını da bilmeli. Bayrak dikmeden önce devletten izin almaları gerekir" diyen Kocias, Türk komandoların kayalıklardaki Yunan bayrağını indirdiklerine dair herhangi bir görsel, belge ya da delilin bulunmadığını söylemekle yetindi.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yunan  Bakan  Dan  Küstah  Sözler  Yunanistan  Afrin  Değil    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER