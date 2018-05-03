YUNAN BAKAN'DAN KÜSTAH SÖZLER: YUNANİSTAN, AFRİN DEĞİL
Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, iki ülke arasında bir karşılaşma ihtimaline yönelik soruya, "Yunanistan, Afrin değil. Bunun sadece zararı olmaz, kaybetme riski de olur." cevabını verdi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Skai Tv'deki 'Istories' programında verdiği röportajda, Türkiye ile Yunanistan arasında ihtilaflı bölge olan Kardak kayaklıkları (Imia) yakınında ocak sonunda Türk ve Yunan Sahil Güvenlik gemileri arasında yaşanan gerilimi hatırlattı.
"TÜRKİYE HUKUKİ DAYANAĞI OLMADAN HERHANGİ BİR OLAY ÇIKARTMAZ"
BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis'in haberine göre ise Kocias, "Türkiye, hukuki dayanağı olmadan herhangi bir olay çıkartmaz" dedi.
"TÜRKİYE, YUNANİSTAN'A SALDIRMAYACAK KADAR ZEKİ"
Yunanistan'ın 'olası tahriklere karşı serinkanlı kalmaya kararlı olduğunu' söyleyen Kocias, Yunanistan'ın Türkiye ile 'barış, dostluk, karşılıklı çıkar sağlayacak işbirliği' istediğini belirten Kocias, 'Türkiye'nin Yunanistan'a saldırmayacak kadar zeki olduğunu' da sözlerine ekledi.
"YUNANİSTAN, AFRİN DEĞİL"
Kocias Türkiye ile Yunanistan arasında bir karşılaşma ihtimaline yönelik soruya verdiği yanıtta ise "Yunanistan Afrin değil. Bunun sadece zararı olmaz, kaybetme riski de olur" dedi.
"TÜRKİYE BİRAZ GERGİNLİK HİSSEDİYOR"
Türkiye'yi 'çelişkilerle dolu bir ülke' olarak niteleyen Kocias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ise "Erdoğan en çok bölgedeki enerji rezervlerine ilgi gösteriyor ve belki de Türkiye'nin bu rezervlerden faydalanmasında rolü olmadığı için biraz gerginlik hissediyor" ifadelerini kullandı.
"BAYRAĞI DİKENLER ONU KORUMASINI DA BİLMELİ"
Kocias, geçen ay başında Ege'deki bazı kayalıklara bayrak dikenleri de uyardı.
"Bayrak dikenler bayrağı korumasını da bilmeli. Bayrak dikmeden önce devletten izin almaları gerekir" diyen Kocias, Türk komandoların kayalıklardaki Yunan bayrağını indirdiklerine dair herhangi bir görsel, belge ya da delilin bulunmadığını söylemekle yetindi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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