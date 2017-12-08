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Yunan Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ın Karşısındaki Oturuşu Alay Konusu Oldu

YUNAN CUMHURBAŞKANI'NIN ERDOĞAN'IN KARŞISINDAKİ OTURUŞU ALAY KONUSU OLDU

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki çekingen tavırları sosyal medyada "Azar yiyen çocuk" ve "İş mi istiyor" gibi yorumlarla alaya alındı.

Tarih : 08 Aralık 2017, 00:20
Puan Ver : Yunan Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ın Karşısındaki Oturuşu Alay Konusu Oldu(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina'da Yunan mevkidaşı Prokopis Pavlopulos ile görüştü.

Görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapan iki liderin dünya basınına verdikleri fotoğraf sosyal medyada gündeme oturdu.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Atina'da misafir olan Erdoğan'ın rahat tavırlarının aksine Yunan Cumhurbaşkanı'nın kendi evindeki çekingen oturuşu sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

"AZAR YİYEN ÇOCUK"

Paylaşımlarda Erdoğan'dan övgüyle bahsedilirken Pavlopulos alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar Pavlopulos'un Erdoğan karşısındaki hali için "Azar yiyen çocuk. İş istiyor galiba." gibi yorumlar yaptı.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan seçtiklerimiz:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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