YUNANİSTAN 3 ASKERİ İADE ETME KARARI ALDI
Yunanistan’ın başkenti Atina’daki temyiz mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu ülkeye kaçan askerlerden üçünün Türkiye’ye iade edilmesine karar verdi. Yunan Başsavcı dün verilen iade edilmeme kararına itiraz etti.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden 3'ü için karar çıktı.
Yunanistan firari üç askeri iade etme kararı verdi.
Atina'daki temyiz mahkemesi dün, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerden üçünün Türkiye'ye iade edilmemesine karar vermişti.
Mahkemenin kararına göre, darbeci askerlerden Binbaşı Ahmet Güzel, Binbaşı Gencay Büyük ve Başçavuş Bilal Kurugül, "hayatlarının tehlikede olduğu ve adil yargılamaya tabi tutulmayacakları" gerekçesiyle Türkiye'ye iade edilmemesine karar verilmişti.
kaynak:ntv
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