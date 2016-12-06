Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

yunanistan 3 askeri iade etme kararı aldı

YUNANİSTAN 3 ASKERİ İADE ETME KARARI ALDI

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki temyiz mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu ülkeye kaçan askerlerden üçünün Türkiye’ye iade edilmesine karar verdi. Yunan Başsavcı dün verilen iade edilmeme kararına itiraz etti.

Tarih : 06 Aralık 2016, 17:15
Puan Ver : Yunanistan 3 Askeri İade Etme Kararı Aldı(0/10)


15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden 3'ü için karar çıktı.



Yunanistan firari üç askeri iade etme kararı verdi.



Atina'daki temyiz mahkemesi dün, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerden üçünün Türkiye'ye iade edilmemesine karar vermişti.



Mahkemenin kararına göre, darbeci askerlerden Binbaşı Ahmet Güzel, Binbaşı Gencay Büyük ve Başçavuş Bilal Kurugül, "hayatlarının tehlikede olduğu ve adil yargılamaya tabi tutulmayacakları" gerekçesiyle Türkiye'ye iade edilmemesine karar verilmişti.



 



 



kaynak:ntv










Etiketler: Yunanistan  3  Askeri  İade  Etme  Kararı  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER