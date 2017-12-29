YUNANİSTAN FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI'NA MERMİLİ PAKET
Yunanistan'da kimliği belirsiz kişiler, Futbol Federasyonu Başkanı Vangelis Grammenos'a içinde mermi bulunan paket gönderdi.
Yunanistan'da kinmliği henüz belirlenemeyen kişiler Futbol Federasyonu Başkanı Vangelis Grammenos'a içinde mermi bulunan mektup gönderdi.
Yunan basınında yer alan haberlerde, federasyonun başkent Atina'nın Gudi semtindeki merkez binasına ulaşan pakette Grammenos'a yönelik tehdit ifadeleri bulunan üç sayfalık bir mektup da olduğu ortaya çıktı.
BAZI KULÜPLERE İMTİYAZLI DAVRANMAKLA SUÇLADILAR
"Papadopulos" imzası ile Pire'den gönderildiği belirlenen mektupta Grammenos'u bazı futbol kulüplerine imtiyazlı davranmakla suçladılar
MEKTUBU TERÖRLE MÜCADELE EKİPLERİ İNCELEMEYE ALDI
Posta ile gönderilen mektuP terörle mücadele ekiplerince incelemeye alındı.
Kaynak: haberinburada
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