YUNANİSTAN MAHKEMESİ'NDEN SKANDAL FETÖ KARARI
Yunanistan skandal bir karara imza attı. Yunan danıştayı, 8 firari FETÖ'cüden birini serbest bırakma kararı aldı.
"18 AYLIK SÜRE DOLDU" DENİLDİ
Geçtiğimiz günlerde, Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, bir Yunan radyosuna yaptığı açıklamada, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 askere ilişkin hukuki süreci değerlendirerek, Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin gözaltında tutulabilecekleri azami sürenin mayısta dolacağını belirterek "18 aylık sürenin dolmasından sonra serbest bırakılmalarını engelleyen bir sebep bulunmuyor." açıklamasında bulunmuştu.
Yunan kanunlarında darbecilere yönelik ciddi cezaların bulunduğuna işaret eden Kondonis, Türkiye'den darbecilerin Yunanistan'da yargılanmalarına yönelik talep gelmediğini söyledi.
HELİKOPTERLE KAÇMIŞLARDI
Kondonis, darbecilerin güvenlikleri için gözaltı sürelerinin uzatılması ihtimali olup olmadığına yönelik bir soruya, sürenin mayıs ayında dolacağını belirterek "18 aylık sürenin dolmasından sonra serbest bırakılmalarını engelleyen bir sebep bulunmuyor." yanıtını verdi.
Yunan yetkililerin, darbecilerin serbest kalması halinde Kosova örneği gibi Türkiye'ye götürülme ihtimaline yönelik bir önlem alıp almayacağı sorusu üzerine Kondonis, "Yunanistan'da yasal olarak bulunan herhangi biri için hiçbir tehlike yok. Ancak bu meselenin nasıl gelişeceği ve hangi önlemlerin alınacağı farklı bir nokta ve şimdinin meselesi değil." değerlendirmesinde bulundu.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan'a firar eden 8 darbeci eski askerin siyasi iltica talebine ilişkin hükümetin itirazı sonrası Danıştay tarafından 4 Mayıs'ta karar verileceği açıklanmıştı.
Yunan yargısı, Türkiye'nin üçüncü iade talebini ise geçen ay reddetmişti.
Kaynak: haberinburada
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