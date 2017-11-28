Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı

Yunanistan Milli Takımı, Skibbe ile Yola Devam Edecek

YUNANİSTAN MİLLİ TAKIMI, SKİBBE İLE YOLA DEVAM EDECEK

Yunanistan Milli Takımı'nın Alman teknik direktörü Michael Skibbe'nin sözleşmesi yenilenecek.

Tarih : 28 Kasım 2017, 22:20
Puan Ver : Yunanistan Milli Takımı, Skibbe İle Yola Devam Edecek(6/10)2

Yunanistan Milli Takımı'nın Alman teknik direktörü Michael Skibbe'nin sözleşmesi yenilenecek.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Yunanistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Skibbe ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Açıklamada, Skibbe'nin 30 Kasım Perşembe günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

TÜRKİYE'DE DE GÖREV YAPTI

Ülkesinde Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin, Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor, İsviçre'de Grasshoppers gibi ekipleri çalıştıran Skibbe, 2015'te Yunanistan Milli Takımı'nın başına geçmişti.

HIRVATİSTAN'A ELENDİLER

Skibbe yönetimindeki Yunanistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Hırvatistan'a elenmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yunanistan  Milli  Takımı  Skibbe  İle  Yola  Devam  Edecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER