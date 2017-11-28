YUNANİSTAN MİLLİ TAKIMI, SKİBBE İLE YOLA DEVAM EDECEK
Yunanistan Milli Takımı'nın Alman teknik direktörü Michael Skibbe'nin sözleşmesi yenilenecek.
Yunanistan Milli Takımı'nın Alman teknik direktörü Michael Skibbe'nin sözleşmesi yenilenecek.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Yunanistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Skibbe ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.
Açıklamada, Skibbe'nin 30 Kasım Perşembe günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
TÜRKİYE'DE DE GÖREV YAPTI
Ülkesinde Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin, Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor, İsviçre'de Grasshoppers gibi ekipleri çalıştıran Skibbe, 2015'te Yunanistan Milli Takımı'nın başına geçmişti.
HIRVATİSTAN'A ELENDİLER
Skibbe yönetimindeki Yunanistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Hırvatistan'a elenmişti.
Kaynak: haberinburada
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