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Yunanistan Rahat Durmuyor! Bakan Yardımcısından Skandal Türkiye Sözleri
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Yunanistan Rahat Durmuyor! Bakan Yardımcısından Skandal Türkiye Sözleri

YUNANİSTAN RAHAT DURMUYOR! BAKAN YARDIMCISINDAN SKANDAL TÜRKİYE SÖZLERİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı George Katrougalos"Türkiye, Yunanibtan ile bir savaşa girmez. Çünkü kaybedeceğini biliyor" dedi.

Tarih : 04 Nisan 2018, 12:50
Puan Ver : Yunanistan Rahat Durmuyor! Bakan Yardımcısından Skandal Türkiye Sözleri(5/10)1

Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı George Katrougalos Türkiye ile ilgili kışkırtıcı ifadeler kullandı. Katrougalos, Türkiye'nin Ege'de Yunanistan ile sıcak bir çatışmaya giremeyeceğini savundu.

"ZAYIFLIĞIN GÖSTERGESİ"

Euronews Türkçe'nin haberine göre devlet televizyonu ERT'ye konuk olan Katrougalos, 'Ankara'nın sözlü bağırışları zayıflığının göstergesidir' diyerek, "Türkiye diplomatik bir izolasyon yaşıyor. Bu da Yunanistan diplomasisinin zaferi" ifadesini kullandı.

"ANKARA SAVAŞI KAZANAMAYACAĞINI BİLİYOR"

Türkiye'nin Ege'de Yunanistan ile sıcak bir çatışmaya girmek istemeyeceğini öne süren bakan yardımcısı, "Çünkü Ankara bu savaşı kazanamayacağını biliyor. Her türlü duruma hazırlıklı olmalıyız ve ülkemizin caydırıcı savunma gücüne güven duymalıyız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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