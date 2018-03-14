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YUNANİSTAN TERÖRİST HALAZ SECER'İN İADESİNİ REDDETTİ


Yunanistan terörist Halaz Secer'in iadesini reddetti
Tarih : 14 Mart 2018, 18:00
Puan Ver : Yunanistan Terörist Halaz Secer'in İadesini Reddetti(8/10)4

Yunanistan, DHKP-C'li Halaz Secer'in Türkiye'ye iade talebini reddetti.

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Kaynak: haberinburada



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