YUNANİSTAN TERÖRİST HALAZ SECER'İN İADESİNİ REDDETTİ
Yunanistan, DHKP-C'li Halaz Secer'in Türkiye'ye iade talebini reddetti.
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Kaynak: haberinburada
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