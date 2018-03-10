Erkek Arkadaşlarına Uyuşturucu Partisi Veren Liseli Kız Öldü
Kim'e Özenmişti! Tarih Belli Oldu, Trump'ın Arzusu Yerine Geliyor
Bebeğe Kan Donduran İşkence! Cezası Anında Kesildi
Cinsel İstismardan Yargılananların Sayısı Belli Oldu
Kartal İşi Tek Golle Bitirdi
Katliamlarının Ödülünü Aldı! Haşdi Şabi Resmen Orduya Girdi
Dışişleri'nden İsrail'e Sert Kınama: Gayri Meşru Adımı Reddediyoruz!
Diyanet'ten Hocalara Uyarı: Dikkatli Konuşun!
İngiltere'de Cenk Şov Başladı! Müthiş Attı
Saldırıların Ardı Arkası Kesilmiyor! Uber Aracını Taradılar
Ronaldo Deplasmanda 3 Puanı Getirdi
Bursa Çöküyor! Bir Darbe De Osmanlı'dan
Romanya Hocası, Terim'e Övgü Yağdırdı
Arap Bakan'dan Tepki Çeken Açıklama: Türkiye Bize Saygı Duymuyor
Galatasaray Odeabank, Eskişehir'i Devirdi
Tedavisi Tamamlanan 117 Kahraman Yeniden Afrin'de!
Zorlu Maçta 11'ler Belli Oldu
Jetler Uçağına Yanaşıp Erdoğan'a Selam Verdi! İşte Nefes Kesen Anlar
Pkk'nın Sözde Liderlerinden Biri Öldürüldü!
Hedefe 800 Metre Kaldı, Teröristler Afrin'den Kaçmaya Başladı

Yunanistan-Türkiye Sınırında İki Alman Gazeteci Gözaltına Alındı

YUNANİSTAN-TÜRKİYE SINIRINDA İKİ ALMAN GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI

Yunanistan-Türkiye sınırındaki yasak bölgede bulundukları belirtilen iki Alman gazeteci, gözaltına alındı.

Tarih : 10 Mart 2018, 14:30
Puan Ver : Yunanistan-Türkiye Sınırında İki Alman Gazeteci Gözaltına Alındı(8/10)4

Yunanistan'da Türkiye sınırında yakın bir bölgede 31 ve 33 yaşlarında iki Alman gazeteci gözaltına alındı

ARD TELEVİZYONU İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Almanya'nın Atina Büyükelçiliği tarafından Cuma günü Alman haber ajansı dpa'ya yapılan açıklamada, gazetecilerin Alman ARD televizyonu için çalıştıklarını belirttikleri ve bölgede Almanya'dan geri dönen mültecilerle ilgili bir haber hazırlamayı amaçladıklarını söyledikleri belirtildi.

İZİN ALMADAN GİTMİŞLER

Gazetecilerin bölgeye gerekli çekim iznini almadan gittikleri kaydedildi.

ALMANYA: DİPLOMATİK OLARAK YÖNETİYORUZ

Ancak gazetecilerin ARD için çalışıp çalışmadıklarının henüz teyit edilmediği belirtildi. Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma gecesi Berlin'de yapılan açıklamada, vakadan haberdar olunduğu ve sürecin Almanya tarafından "diplomatik olarak yönetildiği" kaydedildi.

GÖÇMENLERİN SIK KULLANDIĞI BİR ROTA

Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki söz konusu bölge, sıklıkla kullanılan mülteci rotalarından biri. Çok sayıda göçmen, sınırdaki Evros nehri üzerinden Türkiye'den Yunanistan'a geçerek oradan Orta Avrupa'ya ulaşmayı hedefliyor.

AYNI BÖLGEDE İKİ YUNAN ASKERİ GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Bir hafta önce aynı bölgede iki Yunan askeri "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Kendilerine yöneltilen suçlamaları reddeden askerlerin tahliye talebi, mahkeme tarafından reddedilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yunanistan-Türkiye  Sınırında  İki  Alman  Gazeteci  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER