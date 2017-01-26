YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİLER İÇİN FLAŞ GELİŞME !
Yunan mahkemesinden skandal karar! 8 darbecinin Türkiye'ye iadesi reddedildi.
Yunan mahkemesinden skandal karar! 8 darbecinin Türkiye'ye iadesi reddedildi.
15 Temmuz gecesi başarılı olamayacaklarını anladıktan sonra Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü darbeci askerlerin Yunanistan'da yargılanmasına devam edildi. Yunan mahkemesi ise skandal bir kararla 8 darbeci askerin iadesini reddetti.
kaynak:sabah
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