YUNANİSTAN'A KAÇARKEN ASKERİ YASAK BÖLGEDE YAKALANDI
Edirne'de "Hudut Kartalları", terör örgütü PKK üyesini Yunanistan'a kaçmak üzereyken askeri yasak bölgede yakaladı.
"Hudut Kartalları", terör örgütü PKK üyesi olan bir kişiyi askeri yasak bölgede yakaladı.
DEVRİYE SIRASINDA SAKLANAN BİRİNİ BULDULAR
54. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı Hudut Kartalları sınır birliği, Saçlımüsellim köyü yakınlarındaki devriyesi sırasında yasak bölgede saklanan kişiyi fark etti.
YAKALANAN GENCİN PKK'YA ÜYE OLMAKTAN SABIKASI VARMIŞ
Yakalanan 22 yaşındaki D.A'nın terör örgütü PKK'ya üye olmak, terör propagandası yapmak suçlarından sabıkası olduğu belirlendi. D.A. Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
Kaynak: haberinburada
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