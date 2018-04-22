"Hudut Kartalları", terör örgütü PKK üyesi olan bir kişiyi askeri yasak bölgede yakaladı.

DEVRİYE SIRASINDA SAKLANAN BİRİNİ BULDULAR

54. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı Hudut Kartalları sınır birliği, Saçlımüsellim köyü yakınlarındaki devriyesi sırasında yasak bölgede saklanan kişiyi fark etti.

YAKALANAN GENCİN PKK'YA ÜYE OLMAKTAN SABIKASI VARMIŞ

Yakalanan 22 yaşındaki D.A'nın terör örgütü PKK'ya üye olmak, terör propagandası yapmak suçlarından sabıkası olduğu belirlendi. D.A. Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Kaynak: haberinburada