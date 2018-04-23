Yunanistan Süper Liginin 28'inci haftasında AEK, Levadiakos'u konuk etti. Olimpiyat Stadı'nda 19: 00'da başlayan mücadele 2-0 AEK'in üstünlüğü ile sona erdi.

Ligde 66 puanla lider durumda olan AEK, Anastasios Bakasetas'ın 12'nci dakikada penaltıdan ve 33'üncü dakikada kaydettiği goller ile şampiyonluğu garantiledi.

12. KEZ ŞAMPİYON OLDULAR

1993-94 sezonundan bu yana ilk, tarihinde ise 12'nci kez şampiyon olan AEK, Olympiakos'un 7 yıllık şampiyonluk serisine son verdi.

Kaynak: haberinburada