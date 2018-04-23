Chp'li Vekille Milli Eğitim Müdürü'nün 23 Nisan Gerilimi
Altın Elbiseli Adam, Sıfır Kusurla Canından Oldu
Kuzey Kore'de Katliam Gibi Otobüs Kazası: 36 Kişi Hayatını Kaybetti
Macron'dan Trump'a: Suriye'deki Askerlerini Çekme Yeni Bir Savaş Çıkar
Genç Anne, ''çocuklarıma İyi Bakın'' Notu Bırakıp Pompalı Tüfekle İntihar Etti
Chp'nin 15 Vekil Transferi İyi Parti'ye 25 Milyon Lira Kazandırdı
Kritik Görüşme Bitti! Açıklamaya Abdullah Gül Sorusu Damga Vurdu
Yeşim Salkım Kendisine 100 Bin Tl Tazminat Davası Açan Ergen'e 1 Tl'lik Dava Açtı
Görevine Son Verilen Eski Trabzonsporlu Halilhodzic, Veda Konuşmasında Ağladı
Bu Kareleri İlk Kez Göreceksiniz! İşte Atatürk'ün Çocuk Sevgisi
Yeni İttifak Mı Geliyor? Gözler Ankara'daki Kritik Görüşmede
Yeni Kriz Kapıda! Erdoğan 'gideceğim' Dedi, Almanya'dan İzin Çıkmadı
80 İle Bedel! Uçuşların Yarısı İstanbul'dan Yapıldı
Galatasaraylı Maicon: Fatih Terim İçin Canımı Bile Veririm
Derbide Muz Yiyen Fenerbahçeli Hasan Ali: Yememi Doktorlar İstedi
İyi Parti'ye Geçen 15 Chp'liyi Kim Belirledi, İlk Tepkileri Ne Oldu
Ve Çiftlik Bank Yuva Yıkmaya Da Başladı, 3 Kadın Boşanma Davası Açtı
Küçük Çocuk Yaralanan Annesinin Elini Bir An Olsun Bırakmadı
Dereye Uçan Araç 9 Aylık Bebeğin Mezarı Oldu
Yunanistan'da Aek, 24 Yıl Sonra Şampiyon Oldu

Yunanistan'da AEK, 24 Yıl Sonra Şampiyon Oldu

YUNANİSTAN'DA AEK, 24 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU

Yunanistan Liginde AEK, dün oynanan maçta Levadiakos'u yenerek Olympiakos'un 7 yıllık şampiyonluk serisine son verdi.

Tarih : 23 Nisan 2018, 09:30
Puan Ver : Yunanistan'da Aek, 24 Yıl Sonra Şampiyon Oldu(10/10)6

Yunanistan Süper Liginin 28'inci haftasında AEK, Levadiakos'u konuk etti. Olimpiyat Stadı'nda 19: 00'da başlayan mücadele 2-0 AEK'in üstünlüğü ile sona erdi.

Ligde 66 puanla lider durumda olan AEK, Anastasios Bakasetas'ın 12'nci dakikada penaltıdan ve 33'üncü dakikada kaydettiği goller ile şampiyonluğu garantiledi.

12. KEZ ŞAMPİYON OLDULAR

1993-94 sezonundan bu yana ilk, tarihinde ise 12'nci kez şampiyon olan AEK, Olympiakos'un 7 yıllık şampiyonluk serisine son verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yunanistan  Da  Aek  24  Yıl  Sonra  Şampiyon  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER