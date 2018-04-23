YUNANİSTAN'DA AEK, 24 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU
Yunanistan Liginde AEK, dün oynanan maçta Levadiakos'u yenerek Olympiakos'un 7 yıllık şampiyonluk serisine son verdi.
Yunanistan Süper Liginin 28'inci haftasında AEK, Levadiakos'u konuk etti. Olimpiyat Stadı'nda 19: 00'da başlayan mücadele 2-0 AEK'in üstünlüğü ile sona erdi.
Ligde 66 puanla lider durumda olan AEK, Anastasios Bakasetas'ın 12'nci dakikada penaltıdan ve 33'üncü dakikada kaydettiği goller ile şampiyonluğu garantiledi.
12. KEZ ŞAMPİYON OLDULAR
1993-94 sezonundan bu yana ilk, tarihinde ise 12'nci kez şampiyon olan AEK, Olympiakos'un 7 yıllık şampiyonluk serisine son verdi.
Kaynak: haberinburada
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