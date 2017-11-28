Yunanistan'da terörle mücadele ekipleri, başkent Atina'da bazı daireleri baskın düzenledi. Operasyonda dokuz kişinin terör örgütü DHKP-C ile bağlantıları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

POLİS KAVANOZLAR İÇİNDE PATLAYICI MADDE BULDU

Bir polis yetkilisi Reuters Haber Ajansına yaptığı açıklamada "Şu ana kadar dokuz kişi gözaltına alındı. Kimlik belgelerine bakılırsa Afgan ve Kürt kökenliler. Polis, kavanozlar içinde türü belirlenemeyen bir patlayıcı madde, ateşleyicileri ve dizüstü bilgisayarları bağlamak için kablolar buldu" dedi.Bir başka polis yetkilisi de Atina'nın merkezindeki baskınlarda gözaltına alınanların DHKP-C ile bağlantılarının araştırıldığını doğruladı ve operasyonların devam ettiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GELECEK AY YUNANİSTAN'A GİTMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay Yunanistan ziyaretinde bulunması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada