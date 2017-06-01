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yunanistan'da ekonominin durumu kritik

YUNANİSTAN'DA EKONOMİNİN DURUMU KRİTİK

Ülkesini iflasın eşiğine getiren Çipras, kreditörlerden ülkesine para girişi sağlayacak anlaşmaların yapılmasını istedi.

Tarih : 01 Haziran 2017, 09:02
Puan Ver : Yunanistan'da Ekonominin Durumu Kritik(5/10)6


Yunanistan Girişimciler Federasyonu'nun yıllık genel kongresinde konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin ilk kez kreditörlerin talep ettiği tüm taahhütleri yerine getirdiğini belirtti.



"SÖZÜ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN..."



Çipras, sözünü tutma sırasının Avrupa Birliği kurumları ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) oluşan kreditörlerde olduğunu savunarak, "Ortaklarımızın bu sözü gerçekleştirmek için ahlaki ve hukuki zorunluluğu var." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:haber7








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