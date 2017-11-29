Yunanistan'da dün yakalanan terör örgütü DHKP-C üyesi 9 kişi, bugün Atina'daki adliye binasına gelişlerinde kurşun geçirmez beyaz yelekler giydi.

ADLİYEYE GETİRİLİRKEN SLOGAN ATTILAR

Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine günler kala gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan DHKP-C teröristleri, bugün mahkemeye getirildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının geçtiği fotoğraflarda, başkent Atina'daki adliye binasına getirilen 1'i kadın 9 teröristin slogan attığı görülüyor.

EVLERİNDE İNCELEME YAPILDI

Başkentin Kallithea ve Neos Kosmos semtlerindeki üç eve baskın düzenleyen Yunan polisi, bomba yapımında kullanılan malzemeler, fünyeye bağlı kablolar ve CZ marka tabanca ele geçirmişti. Operasyonun ardından Yunan adli tıp ekipleri evlerde inceleme yapmıştı.

Resmi açıklamada, gözaltındaki teröristlerden biri hakkında 2013 yılında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Sakız Adası açıklarında mühimmat dolu bir botun Türkiye'ye geçirilmeye çalışılmasına ilişkin yakalama kararı bulunduğu belirtilmişti.

DHKP-C, Türkiye'nin yanı sıra ABD ve AB tarafından da terör örgütü olarak kabul ediliyor.

65 YIL SONRA İLK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Aralık'ta Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın seyahati; üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 1952'deki Yunanistan gezisinden 65 yıl sonra Atina'ya Türkiye'den cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret niteliği taşıyacak.

İşte adliyeye getirilen DHKP-C'li teröristlerin görüntüsü:

Kaynak: haberinburada