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Yunanistan'da Gözaltına Alınan Kepçe Operatörüne 5 Ay Hapis ve 1500 Euro Para Cezası

YUNANİSTAN'DA GÖZALTINA ALINAN KEPÇE OPERATÖRÜNE 5 AY HAPİS VE 1500 EURO PARA CEZASI

Yunanistan sınırını yanlışlıkla geçtiği için gözaltına alınan Edirne Belediyesi kepçe operatörü Musa Alerik, 5 ay hapis cezası ile 1500 euro para cezasına çarptırıldı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 14:00
Puan Ver : Yunanistan'da Gözaltına Alınan Kepçe Operatörüne 5 Ay Hapis Ve 1500 Euro Para Cezası(5/10)1

Yunanistan sınırına geçtiği için gözaltına alınan Edirne Belediyesi kepçe operatörü Musa Alerik, çıkarıldığı Yunan Mahkemesi tarafından 5 ay hapis cezası ile 1500 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken kepçeye de el koyma kararı verdi.

OĞLU GÖZALTINA ALINMA ANINI ANLATTI

Edirne'de, Yunan askerler tarafından Pazarkule Sınır Kapısı'nda bulunan tampon bölgede manevra yaparken gözaltına alınan Türk kepçe operatörü Musa Alerik'in (39), kendisi gibi kepçe operatörü olan oğlu Onur Alerik, gözaltı anını anlattı.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE KOLUNDAN TUTUP ALDILAR BABAMI"

Babasının kendisini telefonla aramasının ardından yanına gittiğini anlatan Onur Alerik, "Kepçenin arandığını fark ettim. Beni aradı 'oğlum neredesin, seni göremiyorum. Bakıyorum ki sınırı geçmiş Yunan askerlerini bizim askerlerimiz sanarak. Ben baktığımda kepçeyi arıyorlardı. Sonra babamın yanına gittim. Yarım saat kadar orada bekledik. Yunan polisinin gelmesini bekledik. Ondan sonra bir şeyin olmayacağını falan söylediler ama Yunan mitleri gelince babamın kolundan tutup benim yanımdan aldılar gözümün önünde" ifadelerini kullandı.

Alerik, "Ben müdahale edemedim. Yaklaştırmadılar sınıra. Gözümün önünde gitti yani. Surat ifadesi de çok üzgündü. Zaten kendisi de tansiyon hastası biraz da kalp çırpıntısı var kendisinde. Telaş yaptı, korktu" dedi.

"İLAÇLARINI ULAŞTIRIRKEN SIKINTI ÇIKARDILAR"

Edirne Belediyesinde görevli daire müdürünün ve avukatın, babasının yanında olduğunu anlatan Onur Alerik, "Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ile görüştüm. Sağlığının iyi olduğunu söyledi. Şu an yanında Daire Müdürümüz Ayhan Özer ve belediye avukatı var. İlaçlarını ulaştırdık. İlaçları ulaştırırken sıkıntı çıkardılar. Onların teslim etmesine izin vermediler. Yunanlı askerler ilaçları aldı" diye konuştu.

"TUTUKLU YUNAN ASKERLERİNE MİSİLLEME OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Alerik, Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerinden ve iki ülke arasında yaşanan gerginliklerden haberdar olmadığını dile getirerek, "Bir ay önce Yunan askerleri Türk sınırına silahlı olarak girdi. 2 Yunan askeri tutuklandı. Bu durumu da misilleme yaparak babamı gözaltına aldıklarını düşünüyorum. Babamın bir suçu yok sonuçta sivil vatandaş. Buraya iş yapmaya geldi. Kötü bir amacı yoktu kaçmak gibi bir amacı yoktu. Durdu, ne olduğunu anlayamadı. Gözaltına alındı. Yunan askerlerinin Türkiye'de tutuklu olduğundan haberim yoktu. Bir haberim olsaydı zaten babamı onların elinde alırdım" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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