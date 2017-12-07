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Yunanistan'da İkinci Lozan Restleşmesi! Erdoğan'dan Çipras'a: Lozan Sadece Ege Mi?
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Yunanistan'da İkinci Lozan Restleşmesi! Erdoğan'dan Çipras'a: Lozan Sadece Ege mi?

YUNANİSTAN'DA İKİNCİ LOZAN RESTLEŞMESİ! ERDOĞAN'DAN ÇİPRAS'A: LOZAN SADECE EGE Mİ?

Yunanistan Başbakanı Çipras, basın toplantısında "Lozan'ın güncellenmesi söz konusu olamaz" diye çıkış yapmak isteyince Erdoğan'dan cevap gecikmedi: Lozan sadece Ege mi?

Tarih : 07 Aralık 2017, 20:30
Puan Ver : Yunanistan'da İkinci Lozan Restleşmesi! Erdoğan'dan Çipras'a: Lozan Sadece Ege Mi?(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yıl aradan sonra Yunanistan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdi. Tarihi ziyaret, tarihi anlara sahne oldu. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un "Lozan Anlaşması'nın güncellenmesine gerek yok" sözlerine rest çeken Erdoğan, Yunanistan'daki ikinci Lozan restini ise Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a çekti.

ÇİPRAS'LA ORTAK BASIN TOPLANTISI

Yunanistan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanının ardından, Başbakan Çipras'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ilk olarak Çipras konuştu. Çipras, Lozan anlaşmasına ağırlık verdiği konuşmasında şunları söyledi:

"Lozan anlaşması azınlık konularına değinmekte. Tahriklerde kışkırtmalarda bulunmadan konuşabilmeliyiz. Tabi aramızda bir güven ilişkisi oluşturabilmeliyiz. Bunun zor olduğunu biliyoruz esasında. Bizim ilişkilerimiz tabi modernleşecek, 21'nci yüzyıla uygun biçime çıkacak. Bu ilişkiler halklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye çıkacak. Hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de istikrara katkıda bulunacak."

"LOZAN'IN GÜNCELLENMESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Ama bu modernleştirme sadece Lozan Anlaşması'na kati saygı çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Ve bu anlaşmanın yeniden yapılandırılması, güncellenmesi söz konusu olamaz. Bunu açık ve net şekilde söylüyorum. Cumhurbaşkanıyla açık ve net şekilde konuştuk. Biz anlaşmazlıkların arkasına gizlenmeyi değil çözmeyi düşündük. Birbirimizi karşılıklı olarak anlamak durumundayız.

"EGE'DEKİ İT DALAŞININ RİSK TEŞKİL ETTİĞİNİ SÖYLEDİM"

Ben kendi tarafımdan Türkiye'nin bölgedeki ihlallerinin sona ermesi gerektiğini söyledik. Buradaki it dalaşının risk teşkil ettiğini söyledim. Mümkün olduğu düzeyde Ege'deki gerginliklerin azaltılması için bizim gözetimimizde güven artırıcı önlemlerle ilgili görüşmelerin başlaması yönünde mutabık kaldık.

ERDOĞAN: LOZAN SADECE EGE Mİ?

Çipras'ın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan konusunu sadece Ege'nin durumu ve Yunanistan'ın toprak bütünlüğü olarak yansıtmaya çalışan Çipras'a cevap vererek şunları söyledi:

"Azınlık sorunlarını da ele aldık. Batı Trakya Türk azınlığının, uluslarrası hukukun gerektirdiği iyileştirmelerin yapılmasını talep ettim. Buraya şuradan girmem de fayda var. Lozan ile ilgili tanım ve Lozan'ı tanımlama şekli bir defa bu işi iyi anlamak gerekiyor. Lozan denince Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir anlaşma değildir. Lozan 11 ülkeyi, 11 ülkenin katılımını kapsayan bir anlaşmadır. Belki de şaşıracaksınız, Lozan'ın kapsamında Japonya da var, Bulgaristan var, Fransa var. Bütün bu ülkeler anlaşmanın içerisinde yer almışlardır.

"BATI TRAKYA'DAKİ İNSANLARIN YAŞAM ŞARTLARI GÖRÜLMELİ"

Peki Lozan sadece Ege'yi mi kapsıyor? Batı Trakya'daki azınlıkların hukuku yok mu? Şimdi buradaki azınlıkların hukukunu bu anlaşmayla biz nasıl teminat altına alacağız? Şu anda 150 bin Müslüman Türk Pomak azınlık var. Bunların hukukunu herhalde araştırmak, korumak özellikle de Yunanistan'daki görevi olsa gerek. Bakın çok enteresandır. Şu anda 15 bin Euro kişi başına milli geliri var Yunanistan'ın, ama Batı Trakya'da 2 bin 200 euro. Bu fark korkunç bir fark. Bu oradaki insanların hangi şartta yaşadığını göstermesi bakımından önemli.

Özellikle inançlarını yaşaması noktasında da sıkıntı var. Hala bir baş müftülük meselesi çözülememiştir. Orada baş müftüyü seçimle değil atamayla geldiğini görüyoruz.

"LOZAN SEÇİM DİYOR"

Lozan ne diyor? Lozan seçim diyor. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Patrik seçimle mi geliyor? Atamayla mı geliyor? Türkiye'de patrik seçimle gelir. Sen Sinod Meclisi seçer. Patriği seçmekten düşmüştü ve ben o zaman sayın patriğe haber gönderdim, bize bu noktada bazı isimler gönderin, biz onları vatandaş yapalım ve onları Sen Sinod Meclisi'ne girmiş olsunlar ve sizdeki seçim meşru olsun. Ve bize isimler geldi, 7 idi ben bu çağrıyı yaptığımda 17'ye çıktı. Şu anda 17 tane Sen Sinod meclisinin dini elemanları var.

Daha da ileri gideceğim. Mesela patrik yurtdışına çıkmak istese, Lozana göre Eyüp Kaymakamlığının müsaadesi ile çıkabilirdi. Biz bunun önünü açtık.

Fakat gelelim Batı Trakya'ya şu anda atanmış bir baş müftü var. Ama biz atanmışla yapmıyoruz, seçilmişle yapıyoruz. Lütfen önünü açalım bu işin."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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