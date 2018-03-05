YUNANİSTAN'DA ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VEREN PAOK'A BÜYÜK CEZA!
Yunanistan Futbol Federasyonu şampiyonluk mücadelesi veren PAOK'a, Olympiakos maçında çıkan olaylar nedeniyle 3 puan silme ve 2 maç saha kapama cezası verdi.
Yunanistan Ligi2nde 2. sırada bulunan ve lider AEK ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren PAOK'a Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından flaş bir ceza geldi.
Geçen hafta Yunanistan Ligi'nde oynanan PAOK - Olympiakos maçında ev sahibi takımın taraftarları sahaya yabancı maddeler fırlatmış, Olympiakos teknik direktörü Oscar Garcia, taraftarların attığı cisimlerin ardından yaralanmıştı. Olayların büyümesinin ardından hakem, maçı ertelemişti.
LİDERİN 5 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ
Yunanistan Futbol Federasyonu ise, PAOK'a, Olympiakos maçında çıkan olaylar nedeniyle 3 puan silme ve 2 maç saha kapama cezası verdi.
Bitime 6 hafta kala aldığı cezayla birlikte lider AEK'nın 5 puan gerisine düşen PAOK, bu hafta ise AEK ile karşılaşacak.
Kaynak: haberinburada
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