YUNANİSTAN'DAKİ OPERASYONDA YAKALANAN DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Yunanistan'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda yakalanan 9 Türk'ün kimlikleri açıklandı. AK Parti Genel Merkezi'ne saldırı düzenleyen teröristin de bu isimler arasında olduğu açıklandı.
Yunanistan'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda yakalanarak haklarında soruşturma başlatılan 9 Türk'ün kimlikleri açıklandı.
BAZILARINDA SAHTE KİMLİK YAKALANDI
Yunan Polisi (ELAS), tutukluluk halleri devam eden şüphelilerin isimleri, fotoğrafları ve bazıları sahte olduğu belirtilen kimlik belgelerini savcılık onayının ardından yayınladı.
Buna göre, terör örgütü üyesi suçlamasıyla gözaltına alınan şahısların isimleri, Burak Ağarmış (23), Mehmet Doğan (59), Ali Gökoğlu (49), Halaz Secer (20), Sadi Naci Özpolat (48), Anıl Sayar (26), İsmail Zat (64), Hasan Biber (59) ile olarak belirtildi. Bir kişinin isminin ise Ergül Acer ya da Halil Demir (40) olabileceği ifade edildi.
2 TERÖRİST HOLLANDA DOĞUMLU
Polis açıklamasında, operasyonda ele geçirilen nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport gibi belgelerin fotoğraflarına yer verilirken, bazılarının sahte isimler adına tanzim edildiği vurgulandı.
Açıklamada, Anıl Sayar ve Burak Ağarmış isimli şahısların ise Hollanda doğumlu olduğu kaydedildi.
AK PARTİ SALDIRISININ FAİLİ YAKALANANLAR ARASINDA
Şüpheliler arasında, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesinin de bulunması dikkat çekti.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Biber, hapis cezasının ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Ancak Biber son operasyonda yeniden yakalandı.
Dün Atina'daki adliyede savcıya ifadelerini veren ve suçlamaları reddeden şahıslar, 4 Aralık'ta tekrar mahkemeye getirilecek.
Kaynak: haberinburada
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