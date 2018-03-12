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Yunanistan'dan Gerginliği Tırmandıracak Hamle! Sınırımıza Yakın Bölgelerde Askeri Tatbikat Yapacak

YUNANİSTAN'DAN GERGİNLİĞİ TIRMANDIRACAK HAMLE! SINIRIMIZA YAKIN BÖLGELERDE ASKERİ TATBİKAT YAPACAK

Türkiye ile Yunanistan arasından son zamanlarda yaşanan gerginliğe bir yenisi daha eklenecek. Yunanistan, Türkiye sınırına yakın bölgelerde askeri tatbikat yapmaya hazırlanıyor.

Tarih : 12 Mart 2018, 17:50
Puan Ver : Yunanistan'dan Gerginliği Tırmandıracak Hamle! Sınırımıza Yakın Bölgelerde Askeri Tatbikat Yapacak(6/10)2

Türkiye sınırını geçen 2 Yunan askerinin tutuklanmasının ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, "Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız." diyerek Türkiye'yi tehdit etmişti.

"İYİ BİR TARİH KİTABI OKUSUNLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler gitsinler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek burayı terk ettiklerini unutmasınlar." sözleriyle yanıt vermişti.

YUNANİSTAN PROVOKASYON PEŞİNDE

Yunanistan, yeni bir hamle yaparak Türkiye sınırına yakın bölgelerde askeri tatbikat yapacağını açıkladı. Yaklaşık 2 ay önce de provokasyon amacıyla Kardak'a yaklaşan Yunan gemisi, sahil güvenlik ekipleri tarafından arkadan çarpılarak bölgeden uzaklaştırılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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