Türkiye'de tutuklanan iki askeriyle ilgili BM ve AB'ye üst üste çağrılar yapan Yunanistan'dan şimdi de "Kimseden bir müdahalede bulunulmasını talep etmedik." açıklaması geldi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerin tutukluluklarına ilişkin meselenin iki ülke arasında değerlendirildiğini belirterek, "Kimseden bir müdahalede bulunulmasını talep etmedik." dedi.

"KİMSEDEN MÜDAHALE TALEBİMİZ OLMADI"

Canakopoulos, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile ilişkilere değinerek, iki Yunan askerin ülkelerine dönmeleri için hükümetin tüm gerekli siyasi ve diplomatik girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Hükümetin meseleyi ikili ilişkiler çerçevesinde ele aldığına işaret eden Canakopoulos, "Kimseden bir müdahalede bulunulmasını talep etmedik." diye konuştu.

Canakopoulos, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi iddiasına ilişkin bir soruya, "Bizim tarafımızdan öyle bir müdahale talebinde bulunulmadı." cevabını verdi.

"ERDOĞAN'I ARAMAK ÇİPRAS'IN GÜNDEMİNDE YOK"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Erdoğan'ı arayıp aramayacağına ilişkin de Canakopoulos, Çipras'ın gündeminde böyle bir konunun bulunmadığını dile getirdi.

AB VE NATO'YLA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, yaptığı açıklamada, iki Yunan askere ilişkin Avrupa Birliği'nden (AB) destek gördüklerini dile getirerek, Merkel'in Erdoğan ile konuyu görüştüğünü ifade etmişti.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da iki Yunan askeri "rehin" olarak nitelemiş, konunun AB ve NATO'yu da ilgilendirdiğini kaydetmişti.

Çipras ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki Yunan askere ilişkin meseleyi gündeme getirmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili AA muhabirine, "Bu iki ülkenin kendi arasında çözmesi gereken bir konudur." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: haberinburada