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Yunanistan'dan Skandal Karar! Firari Fetö'cüyü Serbest Bıraktılar
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Yunanistan'dan skandal karar! Firari FETÖ'cüyü serbest bıraktılar

YUNANİSTAN'DAN SKANDAL KARAR! FİRARİ FETÖ'CÜYÜ SERBEST BIRAKTILAR

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı serbest bırakıldı.

Tarih : 26 Nisan 2018, 17:00
Puan Ver : Yunanistan'dan Skandal Karar! Firari Fetö'cüyü Serbest Bıraktılar(10/10)6

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz'dan bir gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç'a firar eden FETÖ'cü 8 askerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı'nın sıkı gözetim altında tekrar serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Özkaynakçı ev hapsinde tutulacak.

HER GÜN İMZAYA GİDECEK

Yunanistan, FETÖ'nün darbe girişiminden bir gün sonra Dedeağaç'a kaçan sekiz darbeci askerden Süleyman Özkaynakçı'yı ikinci kez serbest bırakmıştı. Karara göre Özkaynakçı sıkı denetim altında tutulacak ve her gün karakola götürülerek imza atacak.

"ÇOK SIKI GÖZETİM" KOŞULU

Yunan Hükümeti'nin, Özkaynakçı'ya tanınan iltica hakkı kararının ertelenmesi talebini görüşen Danıştay, talebi kabul etmedi. Danıştay, Özkaynakçı'ya iltica hakkının iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin nihai kararı vereceği 4 Mayıs'a kadar darbeci askerin çok sıkı gözetim altında serbest bırakılmasına karar verdi.

Kararda "Tutukluluk ile eşdeğer olmamakla birlikte, devletin, Özkaynakçı'yı sıkı gözetim ve koruma altında tutmak için her türlü tedbiri alacağı" belirtildi. Özkaynakçı'ya seyahat belgesi verilmeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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